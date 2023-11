Tensión en Televisa: Coreógrafo de 'LEBEH' enfrenta a conductor de 'Hoy' en vivo por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa acaban de tener un momento de suma tensión, debido a que recientemente, en una de las secciones en pleno programa en vivo de Hoy, el reconocido y muy querido coreógrafo, Memo, que lleva a varias de las parejas que se encuentran compitiendo en Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que no dudo en defenderse y apoyar incondicionalmente a las celebridades que les pone sus bailes con los estilos pactados, por lo que se enfrentó a Sebastián Reséndiz, uno de los conductores más mordaces.

Como se sabe, el pasado lunes 2 de octubre comenzó a la quinta temporada de la famosa competencia de baile que se emite en el matutino de la empresa San Ángel y es producida por la reconocida y muy polémica productora de TV, Andrea Rodríguez Doria, la cual temporada a temporada se ha mantenido con los mismos coreógrafos, que ya han demostrado que son uno de los mejores en su campo y que semana a semana han estado dando sus opiniones para defender la postura de las parejas que se presentan ante los jurados.

Uno de esos momentos en que han tendido que dar su opinión para buscar que los jueces tengan un poco de mayor simpatía o que no perjudiquen tanto a sus alumnos, fue el pasado martes 7 de noviembre, cuando Juan Ángel Esparza y Mayte Carranco, presentaron una coreografía de paso doble, que el juez, Roberto Mitsuko, dijo que para él fue como una rumba flamenca, incluso se paró e hizo el paso doble para demostrar cómo es que se realiza un verdadero paso doble, afirmando que lo que vio no se parecía en nada a eso.

Por este motivo, Memo, junto a Luis Roberto, que son los que más salen a hablar de sus parejas, se presentaron en el ¿De Qué Me Hablas?, en donde Sebastián se mostró mordaz, afirmando que los coreógrafos están queriendo tomar un protagonismo que no les corresponde, a lo que ellos señalaron que no era el caso, incluso Memo declaró que le debe mucho de su carrera a Roberto, pero que no iba a quedarse callado y también debía de defender su trabajo ante ellos, pues al final lo que pasaba en la pista también era su responsabilidad.

Finalmente, declaró que no se imaginó que Mitsuko fuera a ponerse de pie para bailar y mostrar el paso doble, pero que él estaba seguro que en la coreografía de su pareja sí lo tenía impregnado y por ese motivo no se cayó nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui