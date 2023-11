Tintes en el cabello que son un error: Evítalos si no quieres que envejezcan tu apariencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No importa tu edad, ciertos errores en la coloración pueden envejecer tu rostro. Y aunque no tienes miedo de envejecer, no necesariamente quieres parecer mayor de lo que realmente eres. Así que para resaltar tus rasgos, mientras te diviertes con el color de tu cabello, hay algunas reglas que debes respetar... y cosas que debes evitar.

Opta por un color demasiado original

Si te gustan los colorantes excéntricos, ten en cuenta que, según un experto, pueden endurecer o incluso envejecer tus rasgos. El morado, el rojo bombero o el azul son colores que pueden hacerte lucir mucho mayor. Si te encantan los colores, te sugerimos sustituirlos por colores más pastel.

Mantén tus raíces visibles

Mantener las raíces visibles puede que haya estado de moda hace unas temporadas, pero la realidad es que puede hacerte parecer mayor. Especialmente si están encaneciendo. Así que para evitarlo, pensamos en camuflarlas con productos especialmente diseñados para las raíces o, rehacer el color. Si quieres mantener tus canas, también debes saber que existen algunas técnicas de coloración que pueden acompañar esta transición, sin que la demarcación sea demasiado evidente.

Elegir un color demasiado claro o demasiado oscuro

Los rubios uniformes, muy claros y con tendencia dorada no son los más favorecedores. Es mejor elegir una base más fuerte y aclararla con un balayage. Así darás profundidad y resaltarás más tus rasgos. Asimismo, un color demasiado oscuro, como el negro ébano, puede endurecer tus facciones y envejecer tu rostro. ¡Todo es cuestión de equilibrio! ¿Quién no ha querido apostar al menos una vez en la vida por un castaño intenso y profundo? A menos que tengas este color de cabello de forma natural, es mejor pensarlo dos veces antes de hacerlo. El negro acentúa todo, incluidos tus rasgos faciales, especialmente cuando es un color uniforme.

Un color plano

Para rejuvenecer gracias a tu coloración, opta por colores llenos de dimensiones, gracias a mechas o reflejos. La coloración uniforme apelmazará el cabello y le dará un aspecto menos natural, mientras que el balayage o las mechas con mechas iluminarán tu rostro. Concéntrate en las áreas de luz alrededor del rostro, lo que suavizará tus rasgos.