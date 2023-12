¿Adiós 'Hoy'? Maryfer Centeno sería reprendida en Televisa tras pleito con Martha Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida y muy polémica grafóloga experta y presentadora de TV, Martyfer Centeno, podría llegar a tener que decirle adiós al programa Hoy, pues recientemente han salido a la luz un informe en el que señalan que habría tenido un fuerte pleito con la famosa presentadora y periodista de espectáculos, Martha Figueroa, por lo que sería severamente reprendida en Televisa.

Como se sabe, el pasado martes 28 de noviembre, en la revista de espectáculos de TV Notas, compartieron que la grafóloga experta y la presentadora de la sección ¿De Qué Me Hablas?, en el que trabajan juntas en el matutino antes mencionado de la empresa San Ángel, tuvieron un altercado precisamente en este programa, señalando que Figueroa le habría gritoneado a Centeno y hecho un escándalo por unos audios que compartió en su programa de Radio Fórmula.

Pero recientemente, el periodista de espectáculos, Hugo Maldonado, a través de su canal de YouTube aclaró que la pelea no fue cara a cara, sino que sucedió mediante una llamada telefónica mientras que Maryfer se encontraba en los foros del programa antes mencionado, y no fue un escándalo, sino que simplemente le hizo la acotación de que no le había gustado la manera en la que habló de ella y quererla desmentir.

Esto debido a que la expresentadora de Ventaneando estaba en una investigación sobre el presunto hecho de que el famoso cantante, Juan Gabriel, se encuentra en realidad con vida, y la grafóloga compartió en ese programa un supuesto audio grabado por el denominado 'Divo de Juárez', señalando al final que esa era un ejemplo de todas las cosas que se pueden lograr hoy en día con ayuda de la inteligencia artificial, lo que llevó al enfrentamiento antes mencionado.

Y al parecer, según lo dicho por Maldonado, la productora de la emisión matutina, Andrea Rodríguez Doria, se habría puesto de lado de Martha y por ello es que habría regañado severamente a Centeno y le exigiría que le ofreciera una disculpa a la presentadora antes mencionada como reprimenda, destacando que aunque no le parecía a Maryfer la situación, al final sí tuvo que pedirle perdón.

Fuente: Tribuna del Yaqui