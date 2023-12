Adiós 'Hoy': Tras 44 años en Televisa y perder exclusividad, actriz se confiesa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien ha trabajado durante 44 años en Televisa pero ahora ya no cuenta con contrato de exclusividad, dio una tremenda sorpresa a los televidentes debido a que la mañana de ayer jueves 30 de noviembre apareció en la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la conocida Érika Buenfil, quien durante la pandemia ya había hecho su debut en TV Azteca conduciendo el especial de Las Mañanitas a la Virgen.

La originaria de Monterrey es una de las máximas exponentes de los melodramas del Canal de Las Estrellas, acumulando proyectos como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados. Además es invitada consentida del programa Hoy y este 2023 debutó en el reality Mi famoso y yo.

Sin embargo, hace algunas horas Buenfil apareció en Venga la Alegría dando una entrevista en la que confesó que pese a que ya cumplió 60 años, no descarta volver a enamorarse y tener pareja. No obstante, la regia dijo que que el hombre quiera estar con ella debe cumplir con algunos requisitos: "Un hombre trabajador obviamente, un hombre que entienda mi carrera, y que entienda que está al lado de una mujer que es famosa, y que lo tolere".

Además, la guapísima rubia fue muy puntual y precisó que no quería a un novio que fuera de su edad: "Es que un viejito de mi edad, yo no soy enfermera para andar cuidando rodillas y cadera, estoy para que me cuiden. Fíjate que esa parte si es una pieza suelta del rompecabezas, sería como cerrar, no ha llegado, no me doy tiempo y soy egoísta, ya llegará… el tiempo dirá". Por otro lado, Érika compartió cuál fue su deseo de cumpleaños:

Salud, fue lo que primero pedí, seguir teniendo estos amigos queridos que de verdad compartieron conmigo, que mi familia esté bien, y que mi hijo tenga éxito", expresó muy conmovida.

Finalmente, 'La Buenfil' compartió cómo se sintió luego de reencontrarse con su amigo y exnovio Luis Miguel, tras haber acudido a uno de sus shows y lo defendió tras caerse en el escenario: "Si yo doy aquí el ranazo me va a dar risa, mientras no termine lastimada y no pueda caminar al otro día, pero ayer dio función perfecto, pues que bueno, pues se cayó, luego esos pisos, esa decoración es resbalosa, el humo que echan, zapato nuevo, hola, a todos nos ha pasado, no pasa nada, es un ser humano normal, muy guapo como siempre".

