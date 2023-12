Alejandra Guzmán saca las garras por Enrique Guzmán tras duras criticas: "Están enfermos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del rock, Alejandra Guzmán, recientemente se topó con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde no dudo en sacar las garras para defender a su padre, el reconocido actor y polémico cantante de rock and roll, Enrique Guzmán, ante todas las duras criticas y las acusaciones de abuso sexual que han lanzado en su contra los últimos meses, afirmando que ellos son los que "están enfermos" y no él.

Como se sabe, hace varias semanas atrás que en Sale el Sol afirmaron que existe un video que comprobaría que el intérprete de Popotitos había tocado de forma indebida a una menor de edad, que en ese entonces tenía 12 años y que resulta ser la hija mayor de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, la cual afirma que lo ocurrido fue presenciado por varios invitados, y que la familia Pinal tiene conocimiento de esto, mientras que Enrique simplemente se burla de lo dicho, hecho que ha provocado que sea criticado severamente.

Y ahora, la mañana de este viernes 1 de diciembre, cuando la intérprete de Reina de Corazones fue captada en el aeropuerto, al ser cuestionada sobre su padre, esta señaló que lo apoya al 100 por ciento y confía en su inocencia, declarando que: "Mi papi bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dicen, pero él es quien es; la verdad siempre es la verdad y yo creo que a veces tergiversan todo, pero la verdad siempre va a salir adelante".

Con respecto al presunto video y que toda la familia Pinal Guzmán, como Silvia Pinal y sus hijos, presenciaron el momento, la rockera señaló de manera contundente que nadie vio nada, porque: "En mi casa nunca pasó nada, fue una piñata, todos estábamos ahí, y te voy a decir una cosa, quien lo ve mal es porque está enfermo ya, pero yo estoy tranquila", dejando en claro que siempre meterá las manos al fuego por su padre.

Finalmente, declaró que la salud de su madre, la actriz de filmes de la época de oro como, Por Ellas, Aunque Mal Paguen, declaró que estaba mejor, contando que: "Mi mamá fíjate que gracias a Dios bien, el otro día fui a comer con ella, jugamos al domino y me ganó", destacando que estaba muy contenta de que la primera actriz está siendo bien cuidada por todos en la familia y que ella siga fuerte.

