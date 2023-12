Érika Buenfil se reencuentra con Luis Miguel a años de su ruptura y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida actriz de melodramas, Érika Buenfil, recientemente acaba de causar un gran revuelo entre sus miles de seguidores, debido a que recientemente se reencontró con el reconocido y famoso cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, después de varios años de su ruptura sentimental, por lo que hizo una fuerte confesión ante las cámaras de Sale el Sol.

Como se sabe, el famoso creador de temas como La Incondicional en su juventud, e incluso ahora, fue reconocido como uno de los galanes más solicitados y codiciados del mundo del espectáculo y en su lista de conquistas hay muchas celebridades, entre las que más resuenan son Aracely Arámbula, y por supuesto la denominada 'Reina del TikTok', quien en el pasado ha recordado su breve romance como algo muy bello y no le guarda ningún tipo de resentimiento.

Y ahora, a 20 años de este suceso en su vida, la reconocida actriz de melodramas como Amores Verdaderos, nuevamente se reencontró con Luis Miguel al asistir a su más reciente concierto en la Arena de la Ciudad de México, en dónde confesó que para conseguir los boletos fue un caos, pero que valió la pena, agregando: "Lo vi lejos pero hermoso, divertido, disfrutando el momento, un artista en toda la extensión de la palabra. Yo estaba ida, o sea, en lugar de ser explosiva yo quería estar adelante".

Ante este hecho, Buenfil dejó a todos completamente impresionados al revelar un lado muy secreto y oculto del denominado 'Sol de México', pues confesó que cuando salieron juntos, el creador de temas como La Bikina le cantaba al oído, señalando que el verlo sobre el escenario interpretando sus temas, señaló: "Me acordaba de lo que me cantaba. Lo ves diferente, lo veía como un amigo, lo conozco, sé cosas, a mí me encantaba verlo".

Finalmente, cambiando de tema de manera radical, los reporteros le cuestionaron con respecto al tema legal en el que está envuelto 'Luismi' con la reconocida actriz de melodramas y presentadora, Aracely Arámbula, Érika reveló que: "Yo no puedo opinar porque soy amiga de Luis Miguel, pero respeto mucho a Aracely, problemas de dos, son de dos. Quiere acercarse a sus hijos pero puede pasar algo que no lo dejan. Ojalá lo logre por los niños".

Fuente: Tribuna del Yaqui