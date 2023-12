'Exatlón México': ¿Quién será el tercer eliminado del reality el domingo 3 de diciembre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el Exatlón México se encuentra dando mucho de que hablar al ser víctima de los spoilers en las redes sociales, debido a que recientemente en una página experta en la competencia transmitida por TV Azteca, pues acaban de revelar el que sería el tercer eliminado del famoso reality deportivo, que será el próximo domingo 3 de diciembre del año en curso, ¿acaso se va un Famosos o un Contendiente?

Como se sabe, fue el pasado lunes 6 de noviembre del año en curso en que se realizó el gran estreno del famoso reality deportivo que es grabada en la República Dominicana, por la que ya se encuentran en la cuarta semana de competencia y a pocos días de que una tercera persona tenga que decirle adiós a los miembros de su equipo, por lo que se acaba de revelar el color y nombre de este eliminado de la semana, ¿acaso será Rojo o Azul?

Según los informes de la cuenta de YouTube, Proyecto TV, que está especializada en spoilers de dicho programa, señaló que son los rojos los que en esta ocasión van a perder a uno de sus integrantes, el cual aparentemente será el reconocido y famoso deportista mexicano, Diego Balleza, el cual ha llamado mucho la atención por la cercanía que ha tenido a lo largo de esta temporada con la máxima campeona, Mati Álvarez.

Cabe mencionar que la información anteriormente revelada se encuentra simplemente en calidad de especulaciones, debido a que aunque el canal de YouTube tiene informes bastante exactos y no suelen equivocarse, al no provenir de una fuente directamente de la competencia deportiva de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, no hay garantía del 100 por ciento, por lo que hasta que lo transmitan al aire el próximo domingo 3 de diciembre no se sabrá si es verdad o no.

