Hazte a un lado 'Scott Pilgrim Takes Off', DC estrenará anime de 'Harley Quinn' y así luce

Tokio, Japón.- Parece ser que Warner Bros intenta formar a su propio escuadrón suicida al apostar por dos de las industrias más gastadas del entretenimiento: Los Héroes y Los Isekai. Por un lado, se dice que Marvel (y un poco DC) han logrado fastidiar a los consumidores de los fanáticos de los cómics al entregar malas producciones como es el caso de The Marvels, The Flash, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, entre otros (claro no todo ha sido malo ya que hemos tenido joyas como Invencible, Los Guardianes de la Galaxia Volumen III, Spider-Man Into The Spider Verse y quizás Loki, pero eso es para otro artículo).

Mientras que del otro lado del mundo, Japón no parece cansarse de crear cuanta historia se les ocurra con la temática del Isekai (género en el que el protagonista viaja a un mundo distinto al nuestro, el cual, generalmente tiene tintes medievales del folklore europeo). Si bien, esta rama del entretenimiento lleva décadas existiendo, no fue sino hasta el año 2012, con el estreno de Sword Art Online que cada comenzó a sobre explotarse sin cansancio.

Tomando todo lo mencionado anteriormente, DC anunció lo impensable: Suicide Squade Isekai, ¡así como lo lees! La noticia fue anunciada durante la Anime Expo 2023 de este verano, donde estrenaron el primer trailer de esta surreal idea y ¿sabes qué? No luce tan mal. Aunque el proyecto aún no cuenta con una fecha oficial de estreno, en el clip se menciona que podría llegar a las pantallas a través de HBO Max para el próximo 2024, por lo que es posible que más pronto de lo que te imaginas podremos ver la versión anime de la querida anti-heroína.

Parece ser que los encargados de este proyecto están apuntando muy alto, puesto juntaron a lo más top de la industria del anime. Tan solo para que te des una idea, esta nueva producción estará bajo el ala de WIT Studio, la casa productora original de Shingeki No Kyojin; también contará con la dirección de Eri Osada, de Spy x Family; mientras que los guionistas serían Tappei Nagatsuki y Eiji Umehara, de exitos como Re: Zero y Vivy: Flourite Ey’s Song, por lo que ya de antemano sabemos que Suicide Squad Isekai estará pisando fuerte.

Aunque se desconocen los detalles del proyecto, una sinopsis breve del medio MeriStation indica que el anime contará la historia del escuadrón suicida, compuesto por ‘Harley Quinn’, ‘Deadshot’, ‘Peacemaker’, ‘Clayface’ y ‘King Shark’ siendo enviados a un isekai, bajo las ordenes de ‘Amanda Waller’, jefa de ARGUS. En el clip se aprecia que los personajes contarán con la misma personalidad alocada que en los cómics originales, lo que levanta aún más las expectativas del público.

