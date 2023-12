Irreconocible: La transformación de Christina Aguilera desata la sorpresa y debate en TikTok

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En un nuevo video de TikTok, Christina Aguilera ha dejado a sus fanáticos sorprendidos y debatiendo sobre su apariencia actual. La cantante de Genie in a Bottle compartió un anuncio de tres minutos de What's in My Bag, donde se la ve sentada en un sofá con un conjunto completamente negro y un collar plateado grueso.

La atención de sus seguidores se desvió rápidamente de los productos presentados en el video, acumulando más de 1.5 millones de visitas, hacia la apariencia de la cantante. Comentarios como "De ninguna manera es Christina Aguilera" y "Esta NO es Christina Aguilera" inundaron la sección.

Algunos fanáticos hicieron comparaciones con celebridades como Kim Kardashian, Tana Mongeau, Lindsay Lohan y Madonna, mientras que otros notaron que los característicos ojos azules de Aguilera parecían ser marrones en el video.

A pesar de las dudas y las comparaciones, muchos fanáticos salieron en defensa de la estrella de 42 años, elogiando su aspecto rejuvenecido y afirmando que se parece a su yo más joven. Comentarios como: "Se parece a la Xtina de principios de la década de 2000" y "Suena y se ve como cuando salió del armario por primera vez" expresaron el apoyo de los "Fighters".

Hasta el momento, Christina Aguilera no ha respondido a los comentarios, y su representante no ha hecho comentarios al respecto. La controversia en torno a la apariencia de la cantante en el video continúa generando debate entre sus seguidores en las redes sociales.

Fuente: Tribuna