La influencer Dhasia Wezka revela infancia marcada por violencia doméstica

Ciudad de México. - En un emotivo video publicado en el canal UnTalAlfredo, la conocida influencer mexicana Dhasia Wezka compartió detalles impactantes de su infancia marcada por la violencia doméstica perpetrada por su propio padre. Desde entonces, su nombre ha ocupado los primeros lugares de tendencias en las redes sociales, generando una oleada de mensajes tanto de apoyo como de críticas.

En su podcast titulado Chisme Dhasia: mi historia de vida, la popular youtuber abrió su corazón para narrar los traumáticos episodios que vivió junto a su familia a causa de la violencia ejercida por su padre. Entre lágrimas, Dhasia describió a su progenitor como un "hombre violento" que consumía alcohol diariamente y era extremadamente agresivo.

Dhasia también compartió detalles espeluznantes sobre las formas de castigo que su padre empleaba, incluyendo golpizas brutales con un cinturón de piel y humillaciones, como quitarles la ropa para azotarlas en la regadera. Además, mencionó que eran obligadas a permanecer encerradas en su habitación durante la noche.

Tras la difusión de estas impactantes revelaciones, la influencer recibió una avalancha de mensajes en redes sociales, algunos expresando apoyo y solidaridad, mientras que otros emitían críticas y juicios. Ante esto, Dhasia Weska tomó la palabra a través de su cuenta de Twitter, solicitando respeto y recordando que todos atraviesan procesos de aprendizaje, admitiendo también sus propios errores.

Mis traumas me ocasionaron problemas mentales y mucha depresión, yo también he actuado mal y he lastimado personas, es parte de mi aprendizaje. No soy una santa, nadie es un santo. Les pido de corazón que no tiren hate, solo a mi papá, ese sí es un pendej*.", expresó la influencer.