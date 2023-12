'LEBEH': Roberto Carlo es el "injusto" eliminado y Televisa estalla: "Todo por el rating"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador de TV y querido actor de melodramas, Roberto Carlo, recientemente resultó ser el "injusto" eliminado de la competencia del baile más famosa de la televisión abierta, Las Estrellas Bailan en Hoy, al lado de la guapa actriz, Nashla Aguilar, por lo que completamente furiosos estallaron en Televisa, dejando mensajes con reclamos, afirmando que esto lo hicieron "por el rating" que les dejan algunos.

Como se sabe, el pasado lunes 2 de octubre fue cuando se estrenó la quinta temporada de la competencia de baile, en el que los dos actores de Atrévete a Soñar fueron presentados como una de las parejas participantes, siendo de los pocos integrantes del reality que no tuvieron riñas entre ellos y se mostró la gran amistad que existe, lo que le hacía mucho más fácil el confiar entre ellos y que se viera una gran química.

Pero, pese a ser de los mejores en la competencia producida por la reconocida productora de TV, Andrea Rodríguez Doria, en las últimas semanas de este show, han estado presentándose en los viernes de sentencia, en el cual al inicio solo iban las cuatro parejas con el menor puntuaje que no fuera salvada por el público, defendiendo con una coreografía su lugar, pero al igual que al comienzo, el público puede votar para otorgarle la salvación a un equipo, los miembros del jurado a otro y al final, los dos restantes definen su estadía en base a su calificación total, sumada de los dos bailes dela semana.

Y ahora, este viernes 1 de diciembre, el expresentador de Sale el Sol y Nashla, se enfrentaron a Dania Méndez y Marco León, Agustín con Isabel y el resto de las parejas, pero, dado a votaciones del público, el exparticipante de Guerreros fue salvado, Dania y Marco por el jurado, mientras que el resto fue tomado en base sus calificaciones, siendo desgraciadamente el equipo 'De Ensueño' los eliminados con un total de 72 puntos, mientras que los demás tuvieron de 75 a 80.

Ante este hecho, el público del programa Hoy no quedó conforme y mediante las cuenta de Instagram dejaron sus contundentes quejas, expresando: "Que injusticia, Agustín y la amado no bailan nada dan vergüenza", "No puede ser que Agustín siga ahí cuando no baila nada. Esto es baile no popularidad", y "La salida más injusta.. todo por el raiting que les deja Isabel y Agustín.. muy mal.. entonces los jueces son puro adorno".

