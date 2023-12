Palacio de Kesington traicionaría a Harry para cubrir la infidelidad del Príncipe William

Comparta este artículo

Reino Unido.- Recientemente acaban de dejar a los millones de seguidores de la Realeza en completo shock, debido a que se acaba de afirmar que el Palacio de Kesington, donde residen los Príncipes de Gales, habrían traicionado al Príncipe Harry, vendiendo sus historias a tabloides con tal de cubrir la presunta infidelidad del Príncipe William a su esposa, Kate Middleton, y así mantener su imagen limpia.

Como se sabe, en el año del2019, mientras que la entonces duquesa de Cambridge estaba embarazada de su tercer y último hijo con William, el Príncipe Louis, se comenzó a correr el rumor de que este le habría sido infiel con una de sus mejores amigas, que según el medio inglés, The Sun, señaló se trataba de Rose Hanbury, que por años ha formado parte del círculo más cercano de los royals, asistiendo a eventos y celebraciones familiares.

Y aunque en su momento se dijo que el hijo del Rey Carlos III y Middleton no harían nada para acallar los rumores y seguirían en lo suyo, recientemente el experto real Omid Scobie, mediante su libro titulado Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, aseguró que el secretario de prensa de los royals, Christian Jones, "hizo todo lo posible" para acallar los rumores, declarando que "estaba tan desesperado por detener [el rumor] y se propuso hacerlo".

Tras esto, Omid en su revelador libro, en el que incluso acusa a la madre del futuro líder de la Corona, el Príncipe George, de ser racista, señaló que Christian habló con los dueños del tabloide alegando que William se estaba "estresando" con los rumores y que al no recibir mucha cooperación para callarlos "finalmente le prometió a un periodista del Sun otras primicias relacionadas con la Realeza a cambio de desistir de los rumores".

Finalmente, en su informe, destacó que extrañamente, después de haber puesto a varios periodistas en el caso, el tabloide "cambió su enfoque para escribir una serie de historias reveladoras sobre el príncipe Harry y Meghan Markle", dando a entender de este modo que Christian habría logrado su objetivo, pero poniendo en la línea de fuego a los duques de Sussex para desviar la atención y que no se hablara más del tema.

