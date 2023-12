Pati Chapoy lanza teoría conspirativa para elecciones 2024 y deja en shock a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista Pati Chapoy desató una fuerte controversia debido a que la mañana de este viernes 1 de diciembre escribió un polémico mensaje en las redes sociales de cara al proceso electoral que arrancará en solo unas semanas. Como se sabe, durante las próximas elecciones miles de mexicanos saldrán a votar para elegir al nuevo presidente de México, gobernadores de diversos estados y a otros funcionarios públicos.

La líder del programa Ventaneando decidió sumergirse en este complejo tema y recientemente usó su cuenta de X, antes Twitter, para lanzar un polémico mensaje político en el que invita a todos sus seguidores "a salvar a México" el próximo domingo 2 de junio, que serán los comicios. Según Pati, el año próximo habrá un puente justo en el fin de semana de las elecciones y por ello pidió a su audiencia que no caigan en la trampa.

Y es que según la conductora de TV Azteca, el gobierno habría decidido dar estos días de asueto para que las personas salgan de vacaciones y no participen en las votaciones: "Si saben que para el 2024, hay puente del 31 de mayo al 2 de junio, es estrategia para que los de clase media se vayan de vacaciones, y no pasen a votar", escribió la colaboradora del Canal Azteca Uno.

Por ello, Pati pidió a su audiencia que durante el fin de semana de las elecciones eviten a toda costa realizar una actividad que les impida estar en este proceso: "Hay que hacer hincapié que el 2 de junio no salgan de vacaciones, no haya bodas, 15 años, bautizos, 3 años, etc. es él día de salvar a México...", finalizó el mensaje de la presentadora. Aunque muchos creían que 'La Chapoy' había sido hackeada, ella no ha reportado nada.

Y es que el mensaje no solo era controversial sino que además tenía muchas faltas de ortografía, por lo que los usuarios no creían que alguien con la carrera como Pati haya escrito tan mal. De inmediato, la titular de Ventaneando fue bombardeada con críticas y comentarios negativos por lanzar esta teoría conspirativa y además fue víctima de memes. Asimismo, otros le recordaron el problema que tiene su jefe, Ricardo Salinas Pliego, con Hacienda.

