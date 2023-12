¿Se lesionó? Luis Miguel cancela concierto en Querétaro tras fuerte caída en la CDMX

Comparta este artículo

Querétaro, Querétaro.- El pasado fin de semana, Luis Miguel se convirtió en tendencia debido a un pequeño accidente que tuvo en pleno escenario, mientras daba un show en la Arena de la Ciudad de México, sitio en el que el famoso padre de Michelle Salas se cayó al hacer uno de sus memorables movimientos. Como era de esperarse, el bochornoso momento fue captado por los cientos de fanáticos que se encontraban grabando el concierto y, como no podía ser de otra manera, terminó por convertirse en el tema de conversación en X (red social anteriormente conocida como Twitter).

Cuando todo parecía indicar que esto se había olvidado, una nueva polémica vuelve a caer sobre el ‘Sol de México’ y es que, el cantante habría dejado decepcionados y frustrados a sus fanáticos del Estado de Querétaro, entidad en la tenía programado un espectáculo para la noche del pasado jueves, 30 de noviembre; sin embargo, de un momento a otro éste tuvo que cancelarse, ¿la razón? Las inclemencias del clima y es que, el día de ayer se registraron fuertes lluvias que arruinaron los planes de los queretanos, quienes actualmente se encuentran celebrando diversos eventos como la Feria Ganadera, donde el día de ayer se iba a presentar Molotov, mientras que el propio Luismi estaría en el Estadio Corregidora.

De acuerdo con algunos informes, tan solo para llegar al concierto, los fanáticos tuvieron que enfrentarse a las grandes cantidades de tráfico (provocadas por los eventos anteriormente mencionados) para estar en punto de las 21:00 horas en el recinto y disfrutar de ‘Sol’, lamentablemente, esto no ocurrió puesto el espectáculo sufrió un retraso hasta las 22:30 horas, lo que generó un ambiente de tensión e incertidumbre entre los fanáticos; finalmente, un vocero salió a confirmar los temores de la audiencia: el concierto se había cancelado.

“Por los riesgos eléctricos de los equipos que esto ocasiona y para salvaguardar la integridad de los fans, se ha decidido reprogramar el show para el día de mañana (viernes) a las 20:00 horas en este mismo lugar.”

Como era de esperarse, esto desató la molestia de los presentes, quienes gritaron y chiflaron en señal de descontento. Algunos más optaron por grabar videos que, más tarde, publicaron en redes sociales como TikTok, donde contaron su experiencia, mientras grababan a las hordas de ‘incondicionales’ (nombre del fandom de Luis Miguel) abandonar el estadio también conocido como Josefa Ortíz de Domínguez, tal y como hizo una joven que expresó:

“Nos mojamos, nos empapamos, pero aún así estuvimos esperando dos horas a que saliera; no salió. Ni modo así es esto. Nos esperan el día de mañana a las 8, entonces pues ni modo. Vamos a regresar mañana. Me dio mucho coraje, la verdad es que yo estaba muy emocionada. Y ya no llueve, osea ya no llueve, si hubiera salido ahorita pues estaría perfecto, porque ya no llueve”, expresó la frustrada fan

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Luis Miguel se ve obligado a cancelar uno de sus conciertos en México, ya que, en días anteriores trascendió la noticia de que el cantante de La Chica del Bikini Azul ya no se presentará en el estadio Domingo Santana, en León, sitio en el que tenía previsto dar un show el próximo 5 de diciembre; lamentablemente, la empresa organizadora no logró cumplir con los requisitos de los permisos y el show se suspendió.

Fuentes: Tribuna