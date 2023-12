¿Suegra metiche? Imelda Garza revela cómo se lleva realmente con Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se encuentra en shock debido a que hace algunas horas la joven cantante Imelda Garza-Tuñón decidió acabar de una vez por todas con las dudas sobre si realmente se lleva mal con su suegra, Maribel Guardia. Y es que en las últimas semanas esta controversia había estado más fuerte que nunca debido a que la madre de Imelda arremetió en contra de la costarricense a través de las redes sociales.

En una reciente entrevista con el programa Hoy Día, la viuda de Julián Figueroa manifestó que a pesar de toda la controversia que su mamá propició, al incluso filtrar su supuesto divorcio, por ahora mantiene una excelente relación con la artista costarricense. "Yo con mi tía Maribel muy bien, yo a ella la quiero mucho, es como una mamá para mí, y a mi mamá obviamente la amo, pero yo no soy responsable de lo que ella dice, lo que piensa, lo que hace y, o sea", explicó.

Imelda explicó que luego de mencionarle a su madre, Imelda Tuñón, que no había hecho bien al expresarse así de Maribel, esta ofreció disculpas: "Sí se me hace muy feo lo que puso, sí se lo reclamé en su momento, y cinco días después me contestó un mensaje muy largo pidiéndome disculpas, y pues ya. La vi este lunes que fui a Monterrey". Asimismo, la también actriz habló del porqué su mamá arremetió en contra de la estrella de Televisa.

Ella quisiera estar viendo todo lo que estoy viviendo en este momento y quisiera estar aquí conmigo y con José Julián, o sea, ella quisiera estar aquí y le causa como muchos celos que yo me lleve tan bien con mi tía, que tengamos una relación tan estrecha, que me considere su hija, porque ha dicho que me considera su hija, entonces para ella es algo así como… no sé, y se desbordó".

Por otra parte, en la entrevista que concedió al programa Ventaneando, Imelda puntualizó que pese a ser su mamá, no apoya el proceder que esta tuvo contra Guardia, sobre todo porque la exreina de belleza las ha tratado de forma excelente: "Ella siente como que muchos momentos que podría estar viviendo conmigo y con José Julián no los está viviendo porque ella vive allá, y de cierta manera la entiendo".

Y añadió que su madre estaría muy celosa de Guardia: "Pero no se me hace correcto que suelte esos celos de esa manera, sobre todo porque mi tía Maribel la ha recibido en su casa, le manda videos del niño, entonces no está bien, yo amo a mi mamá, pero sí siento que es un poco esa parte de que le tiene celos", declaró. Finalmente, la joven intérprete aseguró que tras conversar con Maribel sobre el lamentable incidente, las cosas se solucionaron entre nuera y suegra.

Sí la lastimó, pero ella y yo estamos perfectas, no tenemos ningún problema y sí lo discutimos, pero quedó todo muy bien", concluyó.

