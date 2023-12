Tom Jones anuncia su regreso a México con la gira 'Ages & Stages Tour': Fechas, preventas y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El legendario cantante galés, Tom Jones, sorprende a sus fans mexicanos al anunciar su regreso al país con la tan esperada gira Ages & Stages Tour. Este regreso marca su primera presentación en México en más de cinco años y tendrá lugar el 20 de abril de 2024, en el icónico escenario del Teatro Metropólitan.

Con una carrera musical que abarca más de seis décadas, Tom Jones, a sus 83 años, sigue siendo una figura influyente y respetada en la industria. Su popularidad internacional perdura, y su talento y carisma continúan cautivando a audiencias de todo el mundo. Jones, reconocido como uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos, ha vendido más de 100 millones de discos y ha acumulado numerosos honores, incluyendo el título de caballero de la corona británica otorgado por la reina Isabel II en 2006.

La gira Ages & Stages Tour presenta una oportunidad única para que los fanáticos mexicanos disfruten de la música de Tom Jones en vivo, interpretando sus éxitos atemporales como It's Not Unusual, What's New Pussycat?, Delilah, y Green, Green Grass of Home. Además, el icónico artista ha colaborado con leyendas de la música como Stevie Wonder, Aretha Franklin, Van Morrison, Dolly Parton y Ed Sheeran, entre otros.

La crítica ha elogiado los álbumes más recientes de Tom Jones, como Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room y Praise & Blame, destacando su innegable talento tanto en estudio como en el escenario. Su versatilidad se ha extendido más allá de la música, participando en películas como Mars Attacks de Tim Burton y Playhouse Presents: King of The Teds para Sky Arts. Además, Jones continúa siendo una figura relevante en la industria como coach en The Voice UK.

Los boletos para esta esperada presentación estarán disponibles en Preventa Citibanamex a partir del 5 de diciembre a las 11:00 a.m., hora local. Al día siguiente, se abrirá la venta al público en general a través de la red Ticketmaster. Una oportunidad única para disfrutar de la música y el carisma de Tom Jones en vivo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia musical inolvidable.

Fuente: Tribuna