Cabello fino: Este es el sencillo truco que puedes hacer en la ducha para darle volumen

Ciudad de México.- ¿Sueñas con añadir volumen y densidad a tu cabello fino? No desesperes, existen varias soluciones: renunciar a las siliconas en los champús o adoptar un cepillo de cerdas de jabalí. Por último, no escatimes en el spray de peinado con agua salada. La laca también es tu aliada, pero es preferible no abusar de ella para evitar el aspecto 'cartón' y no resecar la fibra capilar.

Para poner todas las posibilidades de tu lado, una técnica que apareció en la red social TikTok parece funcionar y cuenta con el apoyo unánime. Se llama lavado de cabello inverso. ¿El propósito de este concepto? ¡Simplemente usa tu acondicionador antes de tu champú! Es algo que puede parecer extraño al principio, pero que tiene muchos beneficios para el tipo de cabello adecuado. Es ideal para quienes tienen el cabello fino y/o graso.

Los agentes limpiadores del champú ayudan a eliminar la parte pesada de la mascarilla o acondicionador. El cabello quedará así más 'claro' y más fácil de peinar. Esto también protegería los largos porque, intensamente hidratados por el tratamiento, quedan menos debilitados por el champú que puede tender a resecarlos.

Usa primero el acondicionador para conseguir más volumen en el cabello

A continuación te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Moja bien tu cabello, Escurre bien los mechones para que se humedezcan, Aplica tu crema hidratante (mascarilla y/o acondicionador) prestando especial atención a largos y puntas. Masajear con cuidado, desenredar con un peine de púas anchas y dejar actuar unos cinco minutos, Enjuaga rápidamente con agua limpia y aplica tu champú en las raíces, masajeando solo con las yemas de los dedos. Enjuague nuevamente. ¡Eso es todo!

Para obtener aún más volumen , puedes secar tu cabello al revés. Por último, un último consejito: una vez que tu cabello esté húmedo o seco, cepilla las raíces, baja de dos a tres centímetros y lleva el cepillo hacia la raya, todavía con el cabello recogido. Quédate así y sopla el secador de pelo durante cinco a ocho segundos con aire caliente, luego repite la misma acción durante tres a cinco segundos en modo aire frío. Finalmente, cepilla y admira el resultado, ¡instantáneamente tienes volumen!

Fuente: Tribuna Sonora