'Exatlón México': ¿Quién gana la Supervivencia hoy domingo 10 de diciembre de 2023?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El quinto ciclo de competencia llega a su fin este domingo 10 de diciembre, donde de manera inminente veremos a un atleta más despedirse de las famosas playas de República Dominicana, por lo que los fanáticos se encuentran ansiosos por conocer el resultado ya que a estas alturas hay fuertes favoritismos.

En esta ocasión son las mujeres rojas y los hombres azules los que corren peligro, siéndolos Famosos los que tienen la ventaja hasta ahora, pues ganaron el primer duelo por la Supervivencia, así que los Contendientes están obligados a remontar si es que quieren evitar perder un elemento más ya que hasta ahora son los que más han perdido.

Hoy un hombre o una mujer está viviendo su última aventura. Aquí tienes que salir a pelearle a la vida todos los días. Es domingo México y tú lo sabes, desde hace siete años contamos grandes historias", se escucha narrar a Antonio Rosique.

¿Quién gana la Supervivencia?

De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, en esta ocasión el enfrentamiento será en el circuito de los toboganes, donde deberán pasar tramos de nado y velocidad, así como superar algunos obstáculos, mientras que la zona de definición será con tiro de aros, por lo que ganar no será una tarea fácil.

Tal como ha sucedido desde que arrancó la temporada, las redes sociales se han inundado con filtraciones que revelan el resultado y en esta ocasión apuntan a que los ganadores volverán a ser los del equipo Rojo, así que es un hecho que uno de los chicos de la alineación celeste perderá su lugar dentro de la competencia, lo cual los deja sumamente vulnerables.

Los Famosos seguirán unidos por una semana más | Twitter @ExatlonMx

¿Quién es el próximo eliminado de 'Exatlón México'?

De acuerdo a las anotaciones de la famosa página JL Reality, el eliminado será nada más y nada menos que Jawy Méndez, resultado que no suena extraño ya que no ha alcanzado la habilidad de sus compañeros y no cuenta con medallas que lo respalden, aunque cabe mencionar que aunque esta fuente suele ser certera, la única forma de comprobarla es siguiendo la transmisión de Exatlón México a las 08:00 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno.

Fuente: Tribuna