Jung Kook de BTS muestra un increíble viaje emocional en el nuevo video de 'Hate You'

Corea del Sur.- El talentoso cantante Jung Kook, miembro de la exitosa banda surcoreana BTS, ha sorprendido a sus fanáticos con el lanzamiento de un nuevo video para su emotiva balada Hate You, perteneciente a su más reciente álbum Golden. Aunque el artista se acerca a su servicio militar obligatorio, sigue regalando a sus seguidores experiencias musicales profundas y conmovedoras.

El video de Hate You no solo es un acompañamiento visual a la cautivadora canción, sino que también presenta a Jung Kook recitando las letras de manera solemne mientras contempla un paisaje urbano. La producción audiovisual, según Big Hit y HYBE, lleva al público en un viaje transformador, alternando entre un ambiente melancólico en blanco y negro y una explosión de colores vibrantes que dan vida a las imágenes.

La balada, coescrita por el talentoso Shawn Mendes, destaca por su simplicidad, combinando un suave piano lofi con la distintiva voz de Jung Kook. Hate You explora el tema de ese doloroso momento en el que uno se ve obligado a odiar a alguien querido, una narrativa que evoca una profunda oleada de emociones.

En las semanas recientes, Jung Kook ha mantenido a sus seguidores emocionados con actualizaciones en su álbum Golden. Ha lanzado remixes pop que cuentan con la colaboración de artistas como Justin Timberlake (3D) y Usher (Standing Next to You), añadiendo capas frescas y emocionantes a su trabajo.

La noticia del inminente alistamiento militar de Jung Kook fue compartida en noviembre, revelando que se uniría a su compañero de banda, Jimin, en este nuevo capítulo. En una emotiva nota al Ejército, el artista expresó sus sentimientos encontrados al respecto, compartiendo su agradecimiento hacia sus seguidores, ARMY, por el continuo apoyo a lo largo de su carrera.

Al compartir esta noticia, me siento pesado por un lado y, por otro lado, recuerdo preciosos recuerdos con ARMY, por lo que mi corazón se calienta", expresó Jung Kook. "Cada momento que he pasado contigo ha sido el momento más brillante de mi vida. La risa, el apoyo y el amor de ARMY me llevaron a este punto. Muchas gracias por apoyar mi sueño y caminar conmigo en silencio

Con Hate You y sus recientes colaboraciones, Jung Kook demuestra una vez más su versatilidad artística y su compromiso con ofrecer a sus seguidores experiencias musicales significativas. A medida que se aproxima a una nueva etapa en su carrera, los fanáticos esperan con entusiasmo el próximo capítulo de la travesía musical de este talentoso artista.

Fuente: Tribuna