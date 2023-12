Ncuti Gatwa es el 'Señor del Tiempo' en el primer tráiler especial de Navidad de 'Doctor Who'

Comparta este artículo

Inglaterra.- El tiempo y el espacio se entrelazan una vez más mientras Doctor Who nos presenta a Ncuti Gatwa, el nuevo Señor del Tiempo en el tráiler del esperado especial de Navidad, The Church on Ruby Road. Después de la regeneración de David Tennant, Gatwa asume el papel protagónico, llevando a los espectadores a una nueva era de aventuras en la TARDIS.

La trama del especial se despliega en un ambiente lleno de misteriosos duendes, atrapando al Decimoquinto Doctor y a su última compañera, Ruby Sunday, interpretada por la talentosa Millie Gibson. Este episodio marca el primer encuentro entre el Doctor y Ruby, prometiendo una narrativa llena de sorpresas y emociones mientras ambos personajes exploran los rincones más intrincados del universo.

Crédito: Internet

La regeneración de Tennant en Gatwa se llevó a cabo en los especiales de aniversario, donde el Decimocuarto Doctor se enfrentó al intrigante Juguetero, interpretado por Neil Patrick Harris. Este episodio, titulado The Toymaker's Game, celebró seis décadas de Doctor Who y preparó el terreno para el ascenso de Gatwa como el nuevo rostro del icónico héroe.

Ncuti Gatwa, conocido por su destacado papel como Eric Effiong en Sex Education, se convierte así en el sucesor de Jodie Whittaker, llevando consigo su propio estilo y energía al papel del Doctor. Después de esta regeneración, Gatwa liderará la serie durante al menos dos temporadas, asegurando que la esencia del Señor del Tiempo perdure en las pantallas de los fanáticos.

Además, las nuevas aventuras del Doctor encontrarán un nuevo hogar en Disney+, ampliando así la audiencia de la serie a territorios previamente inexplorados. Este acuerdo de distribución permitirá que la icónica serie de ciencia ficción se transmita en todo el mundo, llevando las emocionantes historias del Doctor a una audiencia global.

Con una TARDIS renovada y un destornillador sónico en mano, el Decimoquinto Doctor está listo para embarcarse en un viaje que promete cautivar a los fanáticos y conquistar nuevos corazones. La próxima era de Doctor Who está por comenzar, y los whovians de todo el mundo aguardan ansiosos para sumergirse en un universo lleno de maravillas, peligros y, por supuesto, el inconfundible zumbido del TARDIS. ¡Prepárense para el emocionante estreno de 'The Church on Ruby Road' este próximo día de Navidad!

Fuente: Tribuna