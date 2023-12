Pánico en TV Azteca: Daniel Bisogno asiste a fiesta navideña y preocupa por estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuentacuencuentacuentata el famoso actor y muy polémico presentador de espectáculos, Daniel Bisogno, recientemente volvió causar un auténtico pánico en TV Azteca, especialmente entre sus miles de espectadores, debido a que después de haber reaparecido en fiesta de navidad que la empresa realiza año con año con sus empleados para estás fechas tan importantes, preocupando por su estado de salud, debido a que en una fotografía lanzada por la propia televisora notaron con detalles que dicen son señalar de un tragedia.

No es ningún secreto que lamentable Bisogno en el mes de mayo fue hospitalizado por primera ocasión en calidad de urgencia debido a que vómito sangre, confesando el mismo a la reconocida presentadora y periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, que él pensó que iba a perder la vida y no lograría salir de este problema que lo llevo a ser operado de emergencia y mantenerse en terapia Intermedia varios días, dejando le lado su puesto por esa razón.

Ante este hecho, el presentador de Ventaneando dejó en claro que ya estaba mucho mejor, sin embargo, hace un par de semanas que nuevamente tuvo que volver al quirófano, debido a estos problemas de salud, mismos que lo han llevado a perder mucho peso, incluso el presentador al hablar de su condición a destacado: "Como no podía comer, me tenían a puro suero, sí me ve flaco, claro que estoy flaco, fueron 12 kilos en 10 días por una operación".

Y ahora, de nueva cuenta su estado de salud sigue preocupando a varios de la emisión matutina conducida también por el polémico y reconocido, Pedro Sola, debido a que a través de la cuenta de X, antes conocida como Twitter, varios de sus colegas han compartido las fotografías que tomaron durante este evento, en la que ha destacado una en la que aparece Daniel y varios de sus colegas sentados a la mesa mientras que sonríen hacia la cámara.

Es precisamente en esta imagen que el presentador llamó la atención, debido a que los internautas han declarado que cada vez se ve más enfermo y decaído, sacando conclusiones alarmantes al respecto, como el hecho de que una vez más podría encontrarse entre la.vida y la muerte, a lo que esté simplemente se ha mantenido en silencio e ignorando los rumores con respecto a su salud, pero se espera que pronto vuelva a hablar al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui