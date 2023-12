A poco más de 2 semanas de su boda, conductora de TV revela la fatídica muerte de su esposo

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- El pasado 18 de noviembre, los medios de comunicación especializados en la farándula, estaban cubriendo la noticia de la magnífica boda de la conductora de deportes Linda Cruz, quien celebró unas románticas nupcias en la playa, con su esposo, el piloto de aviación José Miguel Espinal. En las imágenes de la unión se podía ver el gran amor que reinaba en la pareja y todos quienes los conocían podían apostar que les esperaba una etapa llena de felicidad.

Lamentablemente, existe un dicho que indica que ‘la vida no está comprada’, por lo que puede terminarse de manera sorpresiva de un momento para otro. Tal y como le ocurrió al marido de la originaria de El Salvador, puesto poco más de dos semanas después de su enlace anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, que su esposo había fallecido. La famosa emitió un conmovedor comunicado en el que se cuestionó cómo haría para entender que no volvería a tocar a su pareja, pero también le dio un toque de optimismo resaltando que al final volverían a verse.

Linda Cruz y José Miguel se casaron hace casi medio mes

Créditos: Instagram @lindacruztv

En la imagen publicada por Linda Cruz, incluyó una fotografía de su boda poco común, puesto en ella se daría un indicio de que José Miguel estaba a punto de trascender o, al menos, así fue como ella lo vio, ya que, en la imagen se aprecia a Linda abrazándolo, mientras él se encuentra posando frente a un arreglo propio de la boda, pero estaba colocado de tal manera que parecía que tenía alas de ángel, hecho que no pasó por desapercibido para la viuda ni, al parecer, para Espinal.

“Con esta foto, que a todos nos impactó, que sin darnos cuenta estabas ya con tus alas de ánge. No lo entiendo, pero acepto y respeto la voluntad de Dios, estoy segura de que ya cumpliste aquí la misión que Dios tenía para ti”, indicó la estrella de televisión

Linda Cruz se despide de su marido con conmovedor comunicado en Instagram

Créditos: Instagram @lindacruztv

El mensaje de la famosa continuó con agradecimientos hacia su esposo por darle “la historia de amor más intensa, pura y sincera” que ha vivido. También resaltó que, pese a que esto le provocaba gran tristeza, también se sentía profundamente satisfecha porque cada día le demostró el gran amor que siente hacia él: “Te amo más de lo que te imaginas, me quedé con la satisfacción que te lo demostré día a día. Siempre te prometí que iba a ser la mejor esposa y el poco tiempo que Diosito nos permitió estar juntos, me permitió serlo y siempre me decías ‘sos la esposa perfecta’.”

Miles de los seguidores de Linda Cruz reaccionaron a su publicación en la mencionada aplicación de Meta, pero hubo un comentario que captó la especial atención de la gente y fue el de Amalia Espinal, madre de José Miguel Espinal, quien en un breve mensaje le agradeció a la que alguna vez fue su nuera por el gran amor que le dio a su vástago: “Linda gracias por esos 7 meses de amor para mi hijo, te lo agradeceré siempre”, declaró la doliente.

Fuentes: Tribuna