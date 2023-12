Tania Rincón se quita la máscara y confiesa todo sobre amorío con productor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Tania Rincón, recientemente volvió a dar de que hablar sobre su vida privada, pues se ha quitado la máscara en la que guarda sus temas personales y se mantiene lejos de los chismes, pues en una reciente entrevista se quiso confesar y reveló la verdad sobre su amorío con un supuesto poderoso productor de Televisa, que ha dejado en shock a varios.

Como se sabe, fue en febrero de este 2023 que Tania anunció en su cuenta de Instagram que tras más de una década juntos y dos hijos en común, iba a separarse de Daniel Pérez, afirmando que todo era desde el amor y no había tercera personas. Ahora, 10 meses después, en la revista TV Notas afirmaron que se encuentra dándose una nueva oportunidad en el amor con un productor de TUDN, el canal de deportes de la empresa San Ángel, de nombre Pedro Pereyra, varios años menor que la presentadora y que también es cantante.

Según los informes, aún no están planeando hacer nada público y mantienen su romance en privado dado a que esto es muy reciente y no querrían estar bajo el escrutinio público, pero destacaron que aparentemente Pedro ha estado acompañando a la presentadora del programa Hoy a varios eventos y conoce a sus amigos más cercanos y familiares: "Poco a poco se ha ido ganado su cariño. Aunque se dedica a la televisión, es más del área de producción y no le gusta figurar tiene dudas hacer pública la relación".

Tania Rincón. Internet

Y ahora, en el más reciente episodio de Faisy Nights, el presentador principal, Faisy, no dudo en cuestionarle sobre si su corazón ya tenía dueño como se rumora, y aunque no preguntó por alguien en específico, sí se interesó por su vida personal y amorosa, bombardeando con preguntas: "¿Y en qué momento los niños? ¿En qué momento la pareja con la que estás saliendo? ¿Cuánto llevas saliendo y cómo le hace él con la novela?", y cuando ella lo vio confundida este simplemente se rió señalando que solamente quería ver si se confesaría con él.

Ante este hecho, Rincón entre risas negó de una manera muy divertida que esté en medio de un romance, bromeando con que sale con el reconocido galán de novelas, Fernando Colunga, expresando: "Fernando, ahorita que está en El Maleficio. Mira, Fer y yo tratamos de… a veces cuando él tiene tiempo, cuando yo tengo tiempo… Fer… Fer Colunga", haciendo reír a los presentes y pasando a otros temas.

Tania es vinculada con productor de TUDN.Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui