¿Adiós Televisa? Nicola Porcella caería en vicios y excesos por Wendy; amenazan con despido

Ciudad de México.- El famoso galán de melodramas y deportista de origen peruano, Nicola Porcella, está en medio del escándalo, pues se dice que este actualmente estaría cayendo en vicios y excesos muy peligrosos con las fiestas y el alcohol, por lo que aparentemente podría decirle adiós a Televisa, ya que aseguran que su agencia lo amenazaría con despedirlo si no recuperaba el camino, que señalan lo perdió por culpa de Wendy Guevara.

Actualmente si se habla de celebridades uno de los primeros nombres que salen a relucir es el de Porcella, que en los últimos meses ha estado participando y teniendo mucho foco dentro de la empresa San Ángel, principalmente por la participación estelar que tuvo en el reality show, La Casa de los Famosos México, llevándose el segundo lugar y el cariño de millones de mexicanos, lo que le ha abierto muchas puertas y más oportunidades laborales.

Pero ahora, un supuesto amigo del joven ha señalado que la fama se le está subiendo de más y ya se le está haciendo costumbre no presentarse a shows pactados y pagados, como el más reciente en Mexicali al que llegó seis horas tarde: "No me sorprendió nada que llegara tarde al evento de Mexicali. Así ha estado desde hace días. Como que agarró la fiesta y se le empezó a subir. Cree que todos están o deben estar a sus pies. Y las cosas no son así. Esa fecha que dejó botada fue pactada por Joel Echeverria, mánager de Wendy, quien se lo quiere jalar también para que trabaje con él", expresó su amigo.

Aparentemente Joel lo está llevando por tan mal camino que la verdadera agencia que representa a Nicola ya habría amenazado con despedirlo, declarando: "Yezmin, su verdadera mánager, ya lo regañó y le puso un ultimátum: le bajaba a los excesos o terminaban relación laboral, pues ella no esta de acuerdo con las cosas que estaban haciendo. Además, le dijo que no lo ayudaría con nada de lo que hiciera fuera de la agencia y de los contratos que ella le consiga. Porque no se metería en problemas de a gratis", destacando que hace poco arriesgo su vida al conducir a exceso de velocidad y tomado para irse a un show.

De igual forma, la supuesta amistad del exparticipante de Guerreros 2020, declaró que está trabajando por dinero y no está viendo lo que realmente le conviene: "Nico quiere acaparar todo y no se puede. De hecho, como se lo comentaba, su mánager le leyó la cartilla. Ella está tratando de ponerlo en un nivel bueno. Y si él acepta cualquier evento en cualquier lugar, eso es bajarlo a lo cotidiano".

Ante esto, mencionó que esto le ha afectado también con Juan Osorio, quien le está dando su primera oportunidad en la novela El Amor No Tiene Receta, señalando que de igual lo pusieron un ultimatum: "Le quitaron los permisos para irse a algún evento los viernes. La producción de la novela le dijo que necesitaban que se enfocara más en el proyecto. No lo veían estudiar y le leyeron la cartilla. No podían permitir esas actitudes. Además, ha estado llegando tarde a las grabaciones de la novela y sabemos que Juan es muy estricto y profesional en ese sentido".

Finalmente, la fuente aseguró que es Guevara y Joel lo que lo están llevando por el mal camino, pues le meten ideas a la cabeza erróneas y además se la pasan llevándoselo de fiesta: "Wendy está siendo mala influencia para Nicola. Los dos andan muy alzaditos. Están agarrando mucho la fiesta y por lo mismo ya cambiaron. Nicola puede perder amistades y trabajo por eso. Tal y como pasó con Wendy. Solo se les acercan personas interesadas. Ya no venden como antes".

Fuente: Tribuna del Yaqui