¿Arremete contra Ana Bárbara? Exintegrante de 'Hoy' apoya a José Emilio en pleito familiar

Ciudad de México.- El reconocido exintegrante del programa Hoy y actor de melodramas, Ariel López Padilla, en una reciente entrevista para De Primera Mano acaba de hablar respecto al pleito familiar que tiene el joven futuro actor e hijo de su exesposa, José Emilio Fernández Levy, señalando que él tenía su completo apoyo en todo momento y en lo que decidiera, ¿acaso arremetió en contra de Ana Bárbara?

Como se sabe, José Emilio desde hace meses que ha dado mucho de que hablar al haber hablado pestes del prometido de la cantante, Ángel Muñoz, afirmando que maltrata a sus medios hermanos, y después despotricando en contra de su propio padre al acusarlo de robarle parte de la herencia de su madre, tras lo que destacó que pasará las fechas decembrinas solo: "Una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, entonces, pasaré mi Navidad feliz y a gusto conmigo mismo".

Por este motivo es que Padilla, que fue juez en Las Estrellas Bailan en Hoy, en una reciente entrevista afirmó que estaba apoyando al joven y que no estaba solo, señalando que iba a hablar con él: "Claro que sí, le voy a tener que escribir, solo no está y eso se lo hemos hecho saber… A veces quieres estar solo, eso es otra cosa, y también es válido ¿no? Son épocas, yo siempre digo, que tienes que hacer ajustes emocionales fuertes".

Tras esto, el padre de María Levy, que es hermana de José Emilio, destacó que para él siempre tendrá las puertas de su casa abierta, que solo es cuestión de que le llame: "Con José Emilio él tiene su casa, mi casa, la casa con mi esposa, con mis otros hijos que (son) sus otros hermanos, también tiene a María, ella va a estar conmigo en la Navidad. Si él quiere, todo es a partir de voluntad, la puerta está abierta, si tienes la voluntad la casa está abierta para él".

Finalmente señaló: "Alguna vez alguien dijo, de broma y en serio, en los pueblos dicen: ‘Si está del lado de la cerca es nuestro’, ¿no? Entonces, parece gracioso, pero es verdad, cuando mi hija tiene una relación con sus medios hermanos pasan a ser mis hijos automáticamente, y no en el sentido figurado, sino pasan a ser mi responsabilidad, porque si ellos están bien, mi hija va a estar bien", agregando que por la memoria de su ex, Mariana Levy, iba a hacer lo mejor: "Todo lo que haya sucedido queda en anécdota, y por amor y lealtad a su mamá, a Mariana, que donde quiera que esté, sepa que yo voy a estar al pendiente de ellos".

José Emilio, Ana Bárbara y Paula. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui