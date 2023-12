Así despidieron a Anna 'Chickadee' Cardwell luego de su muerte tras valiente lucha contra el cáncer

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La triste noticia de la muerte de Anna 'Chickadee' Cardwell, conocida por su participación en programas de telerrealidad, ha conmovido a familiares, amigos y fanáticos en las redes sociales. A los 29 años, la madre de dos hijas, Kaitlyn y Kylee, perdió la vida el sábado por la noche después de una intensa batalla contra el cáncer suprarrenal.

La hermana menor de Cardwell, Alana 'Honey Boo Boo' Thompson, de 18 años, compartió la dolorosa noticia a través de sus redes sociales. En un emotivo comunicado, Thompson expresó sus oraciones por los hijos de su difunta hermana y agradeció a los seguidores por el apoyo recibido. Además, instó a sus seguidores a contribuir al bienestar de los hijos de Anna.

La última batalla de Cardwell contra el cáncer suprarrenal ha sido una lucha valiente que ha conmovido a aquellos que la siguieron en su viaje. La noticia de su fallecimiento llega después de meses de enfrentar la enfermedad con coraje y determinación.

Familia de Anna

En su publicación, Thompson compartió un retrato familiar y detalló el momento en que Cardwell tomó su último aliento. La familia rodeó a Anna de amor y le dio el consuelo de saber que estaba bien irse. La publicación también destacó la valentía de Anna y su lucha incansable contra la enfermedad.

Thompson, visiblemente afectada, expresó su pesar y compartió el impacto que la pérdida de su hermana ha tenido en ella. Describió cómo Anna esperó a que ella llegara a casa antes de dar su último aliento y lamentó no poder compartirla con su graduación universitaria.

La tía de las niñas, Jo Shannon, también recordó a Anna como un ángel que partió rodeada de amor. Pidió oraciones por el esposo, los hijos y la familia en este difícil momento y agradeció el amor de los fanáticos durante el proceso. Amigos y familiares, incluyendo Jessica 'Chubbs' Shannon, de 27 años, utilizaron sus plataformas de redes sociales para rendir homenaje a Anna. La pérdida de una joven madre con un futuro brillante ha dejado un vacío en sus corazones.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia de fanáticos y personalidades de la televisión. Deon Derricos de Doublebling Down with the Derricos expresó sus oraciones, mientras que otros usuarios compartieron su pesar y enviaron amor a la familia.

Los fanáticos destacaron la fortaleza que Anna demostró en su vida y su lucha contra el cáncer. Muchos recordaron su resistencia ante las adversidades, incluidos conflictos familiares pasados, y expresaron su tristeza por la pérdida de una mujer que enfrentó tantos desafíos.

El legado de Anna 'Chickadee' Cardwell perdurará en la memoria de aquellos que la conocieron y admiraron su valentía frente a la adversidad. La noticia de su fallecimiento ha recordado a todos la fragilidad de la vida y ha generado un cúmulo de mensajes de apoyo a su familia en este difícil momento. #CANCERSUCKS

Fuente: Tribuna