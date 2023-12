Cardi B confirma su separación de Offset después de seis años de matrimonio

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - La reconocida rapera Cardi B ha confirmado oficialmente su separación de su esposo, el también rapero Offset, después de seis años de matrimonio. La noticia llegó a través de un Instagram Live realizado el domingo 10 de diciembre, donde Cardi abordó los rumores que circulaban sobre la ruptura de la pareja.

Durante el Live, Cardi B compartió con sus seguidores: "He estado soltera por un minuto, pero he tenido miedo de que me guste. No tengo miedo, simplemente no sé cómo decírselo al mundo. Pero siento que hoy ha sido una señal". La artista de 31 años expresó su deseo de comenzar el 2024 con un nuevo comienzo y una nueva vida, dejando entrever su emoción por el futuro.

Cardi b y Offset

La confirmación de la separación se produjo después de que Cardi y Offset, de 31 años, dejaran de seguirse mutuamente en Instagram, generando especulaciones entre sus seguidores. La rapera también compartió en su historia de Instagram sobre "relaciones superadas", dando pistas adicionales sobre la situación. En otro Instagram Live, Cardi habló sobre la necesidad de ponerse a sí misma en primer lugar y aludió a la pérdida de "peso muerto" en su vida, sugiriendo problemas en la dinámica de la pareja.

Cardi B y Offset han experimentado altibajos desde su matrimonio en 2017. La primera separación tuvo lugar en 2018 después del nacimiento de su hija Kulture, de 5 años. Offset admitió públicamente haber engañado a Cardi, pidiendo disculpas, y lograron reconciliarse. En 2020, Cardi solicitó el divorcio, mencionando que no había perspectivas de reconciliación, pero finalmente cancelaron el proceso legal y dieron la bienvenida a su segundo hijo, Wave, en septiembre de 2021.

A principios de este año, la pareja enfrentó más controversia cuando Offset acusó públicamente a Cardi de engañarlo en un mensaje de Instagram, que posteriormente eliminó. Sin embargo, en una aparición en el podcast Way Up With Angela Yee, Offset admitió haber mentido sobre la acusación como una táctica durante una pelea con Cardi. Afirmó su amor por ella y mencionó que la relación estaba en constante vaivén.

Es mi esposa, la amo hasta la muerte, y estamos yendo y viniendo", explicó Offset. "Si tienes una mujer de Nueva York... Es una pitbull. Se volvió un poco loca por la boca. Y esa noche estaba muy iluminada". Offset concluyó que la gente no comprende realmente la complejidad de su relación.

La noticia de la separación de Cardi B y Offset ha generado reacciones entre sus seguidores, marcando el fin de una relación que ha sido seguida de cerca por la opinión pública a lo largo de los años.

Fuente: Tribuna