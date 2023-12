Conductora de 'Sale el Sol', hospitalizada y entra al quirófano por esto; este es su estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora de Sale el Sol y también querida actriz, Paulina Mercado, una vez más está dando de que hablar, debido a que recientemente se confirmó que fue hospitalizada después de confesar sus problemas de salud en pleno programa en vivo, en donde también se informó que fue ingresada al quirófano por el mismo motivo, agregando su actual estado de salud que tiene a todos preocupados.

Como se sabe, a través de su cuenta de Instagram, Mercado dio la noticia de que había sido diagnosticada con un tumor cerebral, y aunque no dio especificaciones de lo sucedido, sí aclaró esto: "Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás", motivo por lo que el pasado viernes 8 de diciembre anunció que dejaba Sale el Sol y no se le vería hasta enero del 2024 en sus foros de regreso.

Fue el reconocido actor de melodramas y presentador, Juan Soler, qué es su actual pareja, el encargado de subir un video en sus redes sociales en el que informó que Paulina fue internada la noche del pasado domingo 10 de diciembre, con el mensaje: "Aquí ahora vamos a ingresar a mi nena al hospital. Estamos muy tranquilos, muy contentos y muy agradecidos por todos sus mensajes y buena vibra".

De la misma manera, ambos quisieron agradecer las muestras de cariño que han recibido por parte del público, especialmente el actor de Televisa, quien con sus palabras no ha dejado de expresar todo el amor que siente por ella: "Qué lindos son de estar tan al pendiente de mi amada Pau. Y prometí que Juan les iba a estar avisando, así que Juan va a documentar absolutamente todo y lo va a estar compartiendo, gracias por estar".

Tras esto, hace unos cuantos minutos, en vivo del matutino de Imagen TV, los presentador, Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, acaban de señalar que por el momento todo se encuentra en orden y está en el quirófano, pero que por el momento no han podido grabar ni capturar una fotografía, debido a que es protocolo de la institución médica, especialmente al ser un procedimiento delicado que requiere de mucha precisión, dejando en claro que por el momento sabían que todo estaba perfecto y en cuanto los médicos lo consideren ella saldrá y podrá hablar al público.

