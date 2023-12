Empresario chino se 'apoderó' de la imagen de la Virgen de Guadalupe; te contamos qué sucedió

Ciudad de México.- Una de las fechas más especiales de México es el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, cuando millones de personas acuden a la Basílica de Guadalupe para cantarle las mañanitas a la 'Morenita del Tepeyac', orarle y agradecerle. Tan solo el año pasado acudieron 11 millones de creyentes a este espacio religioso, según calcularon las autoridades de CDMX.

Aunque el día oficial del festejo es el 12 de diciembre, los peregrinos inician su camino hacia la Basílica desde el primer día del mes. A partir de entonces acuden a misa, a externar sus peticiones o dar gracias. La afluencia es tan importante que numerosas vialidades son cerradas y se montan operativos de seguridad, así como de salud para velar por el bienestar de los asistentes.

Esta imagen, tan conocida por muchos, en algún momento 'perteneció' a China. ¿Ya lo sabías? Aunque la clásica representación de la Santa María de Guadalupe constituye un símbolo de identidad mexicana, hubo un tiempo en el que los derechos de la imagen estuvieron en manos de un empresario chino.

Astutamente, Wu You Lin se percató de que la imagen de la Virgen de Guadalupe no había sido declarada patrimonio cultural y mucho menos había sido registrada por la Arquidiócesis. Fue entonces cuando él la registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por solo dos mil pesos mexicanos. Esta licencia le permitió reproducir de manera legal a 'La Morenita' con fines comerciales durante 10 años.

No es que México la haya vendido (la imagen de la Virgen) o la Basílica, no, sino que este chino, muy abusado, vio que la imagen no estaba registrada ni por la Arquidiócesis ni por la Iglesia, ni por nadie, y dice 'pues es mía', y la registró. Y pagó 2 mil pesos, quedando él como dueño de los derechos y propiedad de explotación de la imagen de la Virgen de Guadalupe por 10 años", contó Maurilio Suárez, licenciado en Ciencias Religiosas y maestro en educación.