Éxito histórico para Hayao Miyazaki: 'The Boy and the Heron' lidera la taquilla de EU en su debut

Tokio, Japón. - A pesar de un fin de semana de taquilla generalmente lento, el director japonés Hayao Miyazaki hizo historia al lograr su primer puesto en la taquilla de Estados Unidos con su última obra maestra animada, The Boy and the Heron.

La película, aclamada por la crítica con un 96% en Rotten Tomatoes, recaudó 12.8 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según informó Deadline.

Esta victoria marcó el primer debut #1 en Estados Unidos para Miyazaki, superando a la documental musical de Beyoncé, Renaissance, que sufrió una caída significativa del primer al sexto lugar, con una disminución del 77.1% y ganancias de solo 5 millones de dólares en su segundo fin de semana. The Boy and the Heron, distribuida por GKIDS, se estrenó en 2,205 cines con un sólido promedio por pantalla de $4,737.

'Boy and the Heron'

La película de Miyazaki es la primera producción extranjera en encabezar la taquilla en 2023 y la primera desde Dragon Ball Super: Super Hero en agosto de 2021. Además, es la primera película de anime original sin basarse en IP existente en liderar la taquilla, siendo solo la tercera en la historia del anime, después de Pokémon: The First Movie y Dragon Ball Super: Super Hero.

Posiciones en la Taquilla: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes se mantuvo en el segundo lugar con $9.4 millones, experimentando una caída del 33.7%, elevando su total nacional a 135.6 millones de dólares.

En tercer lugar se ubicó Godzilla Minus One de Toho, con una disminución del 26.9%, recaudando $8.3 millones. Este logro marcó una rara exhibición donde dos películas japonesas estuvieron en el top 5 de la taquilla estadounidense.

El cuarto y quinto lugar fueron ocupados por Trolls Band Together ($6.2 millones, total de $83 millones en EE. UU.) y Wish ($5.3 millones, total de $49.4 millones en EE. UU.) respectivamente.

Renaissance de Beyoncé se desplomó al sexto lugar, obteniendo $5 millones en su segundo fin de semana, después de liderar la taquilla con $21.8 millones en su estreno.

Top 10 Completo: El top 10 se completa con Napoleon ($4.2 millones, total de $53 millones en EE. UU.), Waitress: The Musical ($2.5 millones, total de $3.2 millones), Animal ($2.2 millones, total de $11.5 millones) y The Shift ($2.1 millones, total de $8.5 millones).

En cuanto a los estrenos limitados, la película de la temporada de premios, Poor Things, recaudó $644,000 en nueve cines, con un impresionante promedio de $71,555 por pantalla. Origin obtuvo $117,063 en dos cines, con un destacado promedio de $58,531, mientras que Anselm logró $43,300 en dos cines, con un promedio de $21,650 por pantalla.

La próxima semana, se esperan nuevos estrenos en los cines, incluyendo Wonka, The Kennedy Incident, American Fiction, Concrete Utopia, y The Zone of Interest.

Fuente: Tribuna