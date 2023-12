3 fantásticos consejos que debes saber para gastar menos dinero en productos de belleza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La inflación no ha perdonado nuestra rutina de belleza y ante la subida generalizada de los precios, muchas tenemos que revisar nuestros hábitos para que nos cuesten menos. La buena noticia es que puedes seguir una serie de consejos para gastar menos en la compra de productos de belleza y evitar el desperdicio.

Compra tus productos de belleza en los supermercados

Si bien los productos de parafarmacia y perfumería siguen estando en el corazón de las mujeres, muchas de nosotras recorremos las estanterías de los supermercados para encontrar un sérum de vitamina C, una crema de ácido hialurónico o el mejor gel de ducha por menos dinero. Hay muy buenas marcas de cuidado de la piel a precios económicos, ¡piénsalo!

Reducir el número de productos adquiridos

Para no comprometer la calidad del cuidado del rostro, el cuerpo y el cabello, las mujeres están claramente dispuestas a utilizar menos y contentarse con unas pocas compras. Un muy buen hábito a adoptar para limitar el desperdicio, gastar menos y perfeccionar tu rutina de belleza. A veces un buen producto es mejor que otros 10 mal seleccionados. Para los momentos en los que no puedas ahorrar en gastos, considera apostar por un producto más vendido que haya demostrado su eficacia entre la mayor cantidad de personas posible. Es la mejor manera de no decepcionarse.

Mantente atenta a las promociones

Estar alerta a los descuentos en los productos que utilizamos todos los días vale la pena para ahorrar dinero! Algunas mujeres prestan más atención al precio y a las promociones de los productos de belleza, lo que les permite gastar menos. ¿Por qué tú no?

Comprar productos en grandes formatos

Te aseguramos que no siempre es lo más práctico, pero es sin duda un consejo eficaz para beneficiarte de la mejor relación calidad-precio en las fórmulas de geles de ducha, champús o cremas corporales hidratantes. ¿La alternativa eficiente y más práctica en cuanto a almacenaje en el borde de la bañera o del lavabo? Productos comprados en juegos de 2 o 3.

Fuente: Tribuna Sonora