Flor Rubio confirma que no la invitaron a la posada de TV Azteca y así responde a sus haters

Ciudad de México.- Tal como sucede en la mayoría de empresas, TV Azteca tiene la costumbre de festejar con sus empleados la época navideña a través de posadas o cenas, así que este año no fue la excepción, pero no todos fueron requeridos para el evento y Flor Rubio fue una de ellas, por lo que mucho se especuló acerca de los motivos por los que la dejaron fuera.

Algunas páginas dedicadas a la farándula comenzaron a difundir que el desaire habría sido porque la conductora es de un carácter muy especial, pero que esta situación la habría puesto furiosa ya que sus compañeros de Venga la Alegría, así como de otros programas sí fueron invitados, por lo que para evitar más especulaciones decidió romper el silencio.

Fue a través de su programa de radio en Grupo Radio Fórmula, donde la periodista confirmó que no recibió la invitación, pero argumentó que no fue la única ya que varios enfrentaron esa situación: "En efecto no estaba en la lista, lo cual obvio, porque no salí en las fotografías y no estaba invitada, pero no fui la única, tampoco estaban otros compañeros como Mónica Castañeda y Linet Puente. O sea no se trata de que sea incomoda, sino que tenían una lista más reducida y listo", comentó.

A manera de broma, Flor indicó que no le afije que la hayan excluido, pues ya estaría organizando su propio evento para que todos los que fueron rechazados convivan: "Ya les dije que vamos a hacer una posada con los que no estaban en la lista y estoy rete feliz, ¿no? Porque no pasa nada, es simplemente una comida y afortunadamente sigo siendo muy bien tratada y querida".

La famosa destacó que a pesar de que sus haters quieran verla como la rechazada o no querida por la empresa, presume que sigue teniendo un lugar importante dentro del matutino, así que será hasta que de verdad no la quieran o le den un maltrato cuando deje de aparecer en la pantalla, mientras tanto advierte que tendrán que soportar verla triunfar en la llamada 'Zona de Espectáculos'.

Por otro lado, cabe mencionar que aunque no la invitaron a la fiesta, Flor Rubio sí participa en el comercial navideño de TV Azteca junto a todo el talento de la empresa, lo cual da muestra de que su permanencia en la televisora no está tambaleando como algunos aseguraron.

Fuente: Tribuna