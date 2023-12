Hilary Duff homenajea a Stan Rogow, productor 'Lizzie McGuire', quien murió a los 75 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - El jueves pasado, el mundo del entretenimiento perdió a una figura destacada con la muerte de Stan Rogow, el influyente productor nominado al premio Emmy, conocido por su contribución a éxitos televisivos como Lizzie McGuire y Fame. Rogow, originario de Brooklyn, Nueva York, falleció a los 75 años en el Centro Médico UCLA en Los Ángeles. Hasta el momento de esta publicación, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada.

Legado en Lizzie McGuire y Fame: Stan Rogow desempeñó un papel fundamental como productor ejecutivo en la serie de comedia juvenil Lizzie McGuire (2001-2004), protagonizada por Hilary Duff. Su trabajo en la producción le valió dos nominaciones a los premios Emmy, reconociendo su contribución al éxito del programa que dejó una marca imborrable en la cultura pop.

Hilary Duff, quien alcanzó la fama como protagonista de Lizzie McGuire, expresó su pesar por la pérdida de Rogow en una emotiva publicación en Instagram. Duff recordó cómo Rogow fue la primera persona en creer en ella como artista cuando aún era una adolescente, agradeciéndole por allanar el camino para su carrera en Hollywood.

Homenaje de Hilary Duff: "Escribir esto en este momento me trae muchos recuerdos lejanos de lo que se siente como una vida completamente diferente", compartió Duff en su mensaje. Destacó la importancia de Rogow como una figura especial que luchó por ella y le otorgó un papel transformador en su carrera. La actriz, ahora de 36 años y madre de tres hijos, expresó su tristeza por la noticia y agradeció a Stan Rogow por su impacto duradero.

Stan, gracias por pensar que tenía 'esa cosa especial'. Gracias por todas las aventuras de Lizzie. Gracias por ayudar a crear una realidad con la que nunca podría haber soñado", escribió Duff. Concluyó enviando sus pensamientos a la familia de Rogow y reflexionando sobre el impacto de su mentor en su vida.

Además de su trabajo en Lizzie McGuire, Stan Rogow dejó su huella en la industria del entretenimiento con su participación en la serie original de NBC Fame (1982) y en varias otras producciones. Su carrera abarcó programas como Shannon's Deal, Nowhere Man, State of Grace, Darcy's Wild Life, Flight 29 Down y Valemont.

Rogow también fue productor de la película The Lizzie McGuire Movie (2003), donde Hilary Duff retomó su icónico papel en la gran pantalla.

Legado Familiar y Servicio Conmemorativo: Stan Rogow deja atrás a su hijo, Jackson Rogow, conocido por su participación en la serie Dude, What Would Happen, su nieto Vega, y su hermana Marian. Un servicio conmemorativo está programado para las 10 a.m. del lunes en el Mount Sinai Memorial Park And Mortuaries en Los Ángeles, según informa Variety.

La partida de Stan Rogow deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de las producciones que ayudó a crear y el impacto que tuvo en la vida de aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él.

