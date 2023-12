'Kimetsu No Yaiba' deleita a sus fans con el estreno de una nueva película; esto se sabe

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Hasta hace poco menos de una década, cuando un anime anunciaba el lanzamiento de una película, no lograba despertar la emoción de los fans que seguían la franquicia, ¿la razón? La mayor parte de veces, la trama de los largometrajes no era canon, por lo que daba lo mismo si la veías o no. Dicha dinámica fue replicada cientos de veces por series como Dragon Ball, Naruto, Inu-Yasha, Nanatsu no Taizai, Bleach, Ranma ½, entre muchos otros.

Afortunadamente para los fans, en los últimos años han surgido animes que rompen con esta estrategia, como es el caso de Kimetsu No Yaiba, serie que, en tan solo 4 años, ha sabido convertirse en todo un clásico de la animación japonesa debido al trabajo magistral de su casa productora, Ufotable, quienes han sabido brindar calidad de cine en prácticamente cada episodio, por otro lado, la ambientación musical es impecable, lo que logra que los televidentes se envuelvan rápidamente en el mundo de ‘Tanjiro’ y ‘Nezuko’.

Inicialmente, Kimetsu No Yaiba aparentó ser un anime de temporada más, en el que el protagonista debía luchar contra demonios, pero con el avanzar de la historia logró imponerse al grado en el que, cada que se anuncia una nueva temporada de la serie, logra convertirse en un evento global, por lo que el estreno de su cuarta edición no podría quedarse atrás y Ufotable es consciente de ello, por lo que el pasado domingo, 10 de diciembre, lanzó una ‘bomba’ a los fanáticos de la adaptación del manga de Koyoharu Gotouge.

Resulta ser que el estreno de la nueva temporada de Kimetsu será en cine, con el lanzamiento de una nueva película, misma que será estrenada para el próximo 23 de febrero del 2024. Según lo revelado en el trailer, la cinta cubrirá el inicio de los acontecimientos del arco del Entrenamiento Hashira (pilar) del manga, lo que significa que sí, esta película será canónica, por lo que los fans tendrán que, sí o sí verla. Se estima que el filme tendrá una hora de duración, por lo que se podría decir que cubrirá lo de dos capítulos y, quizás la mitad de un tercero.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Kimetsu No Yaiba lanza una película para emitir el estreno de una temporada, puesto dicha dinámica ya se había visto durante la transición de la segunda a la tercera temporada, donde se cuenta que ‘Tanjiro’ fue a visitar al padre del pilar del fuego, ‘Kyojuro Rengoku’, así como también hizo lo propio en emitir el arco del tren infinito a través de un filme que, más tarde fue lanzado como la segunda temporada de la serie.

Fuentes: Tribuna