La macabra experiencia de Jaime Maussan con la Virgen de Guadalupe: “¿Qué quieres de mí?”

Ciudad de México.- El próximo martes, 12 de diciembre, se celebra a la Santa Patrona del cerro del Tepeyac: a la Virgen de Guadalupe, importante figura religiosa para la gran mayoría de los mexicanos, quienes a lo largo de los siglos la han descrito como una deidad milagrosa, cálida y con aire maternal; sin embargo, el polémico periodista especializado en el fenómeno OVNI, Jaime Maussan, contó una historia que dista bastante de esta versión.

Resulta ser que, hace algún tiempo, el investigador acudió a brindar una entrevista a la comunicadora, Adela Micha, donde contó una macabra experiencia que tuvo mientras estudiaba el ayate de Juan Diego, junto a otros expertos. El famoso narró que lo que más le llamaba la atención de la ‘morenita del Tepeyac’ fueron sus ojos, por lo que se estaban enfocando en ésta zona; pero en determinado momento, los científicos optaron por salir a “tomar un café y a fumar cigarros”, motivo por el que Maussan se quedó a solas con el objeto sagrado.

El experto contó que, conforme avanzaban los minutos, comenzó a percibir que el iris del ojo era demasiado oscuro, al grado en el que creyó que se trataba de un “pozo sin fondo” en el que se empezó a sumergir rápidamente; es entonces que pudo escuchar la presunta voz de la Virgen de Guadalupe, misma que no sonaba pacífica, amorosa y cálida, sino por el contrario, el experto comentó que sonaba “molesta” y con carácter “firme”.

“Empecé a recorrer el ojo, me pareció ver algún tipo de movimiento, luego me metí al iris y como si fuera un pozo sin fondo empecé a irme hacia abajo, hacia abajo y súbitamente una voz, ligeramente enojada muy potente me dijo: ‘¿Qué quieres de mí?’, nada más, no me dijo más, y me asusté”, sentenció Maussan.

El especialista contó que, antes de que esta experiencia ocurriera, no era guadalupano, pero luego de esto comenzó a creer que podría haber una “presencia viva” dentro del Ayate, aunque no especificó si podría tratarse de la Virgen o de algo distinto: “Después de ese evento no me cabe duda, Adela, y no me importa lo que tú creas, lo que crea el otro, que hay en esa imagen, hay una presencia viva”, sentenció el famoso.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Jaime Maussan genera polémica con alguna de sus declaraciones, puesto en este 2023 causó revuelo entre la gente por presentarse a la Cámara de Diputados de México con supuestos cuerpos de extraterrestres. En aquella ocasión, el periodista aseguró que contaba con respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para mencionar que los vestigios eran biológicos y no procedían de la Tierra, pero días después la máxima casa de estudios se deslindó de esto.

Fuentes: Tribuna