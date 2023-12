Muere Anna 'Chickadee' Cardwell, hija mayor de Mama June, a los 29 años; tenía cáncer terminal

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una trágica noticia que ha conmovido a sus seguidores, Anna 'Chickadee' Cardwell, la hija de la estrella de reality Mama June Shannon, falleció a los 29 años después de una valiente batalla contra el cáncer suprarrenal en etapa 4. Mama June, conocida por su participación en el programa Here Comes Honey Boo Boo, compartió la desgarradora noticia a través de una publicación en Instagram el domingo.

Con el corazón roto, anunciamos que @annamarie35 ya no está con nosotros", comenzó Shannon en su publicación. "Falleció en mi casa anoche pacíficamente a las 11:12 p.m.". A pesar de la lucha de Anna durante 10 meses, su familia estaba a su lado en su último momento. Mama June expresó su agradecimiento a los seguidores por sus oraciones y pensamientos en este difícil momento. Te podría interesar Mamá June Mama June Shannon pide oraciones para su hija Anna "Chickadee" Cardwell

Anna 'Chickadee' Cardwell con sus hijas

Anna fue diagnosticada con cáncer suprarrenal en etapa cuatro en enero después de quejarse de dolor de estómago. A pesar de someterse a quimioterapia e inmunoterapia, la enfermedad finalmente se volvió terminal, según reveló la estrella de From Not to Hot durante el verano.

La hija de Mama June, Lauryn 'Pumpkin' Efird, también recurrió a las redes sociales para pedir oraciones, compartiendo el pesar de la familia. "Reza una oración por nuestra familia", escribió en su publicación.

La hermana pequeña de Anna, Alana 'Honey Boo Boo' Thompson, de 18 años, compartió su dolor a través de Instagram, recordando la última noche con su hermana. "Anoche todos rodeamos a Anna de amor y le hicimos saber que estaba bien irse", escribió Thompson. "Anna tenía mucho dolor anoche, pero ahora, como familia, todos sabemos que ahora está en paz".

Conmovida por la pérdida, Honey Boo Boo expresó sus sentimientos hacia su hermana mayor. "Me hubiera encantado que pudieras verme graduarme de la universidad, ¡pero sé que siempre me animarás en el cielo!", dijo.

El cáncer de Anna se extendió al hígado, los riñones y los pulmones antes de su trágico fallecimiento. La joven dejó dos hijas, Kaitlyn de 11 años y Kylee de ocho.

En promedio, los pacientes con cáncer suprarrenal tienen 46 años, pero este tipo de cáncer puede afectar a personas de cualquier edad, incluso a niños, según la Sociedad Americana Contra El Cáncer. La mayoría de los crecimientos en las glándulas suprarrenales no son cancerosos, aunque en casos como el de Anna, la enfermedad avanzó de manera agresiva.

La familia pidió privacidad en este difícil momento y prometió mantener informados a sus seguidores sobre los arreglos funerarios. La comunidad de seguidores y amigos expresó su apoyo a la familia, recordando a Anna como una valiente luchadora y compartiendo mensajes de solidaridad durante este doloroso adiós.

Fuente: Tribuna