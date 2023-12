Shock en la Realeza: Hijo del Príncipe William y Kate Middleton aparece sin 1 dedo en FOTO

Comparta este artículo

Reino Unido.- De nueva cuenta los millones de fans de la Realeza han quedado en completo shock, debido a un detalle en el Príncipe Louis, el hijo menor del Príncipe William y Kate Middleton, debido a que recientemente el joven royal apareció sin un dedo en la más reciente foto familiar con motivo de la celebración de las fiestas decembrinas, que comparten año con año para mostrar la unidad en su hogar.

Como se sabe, los Príncipes de Gales año con año en estas fechas comparten una tarjeta navideña en la que posan al lado de sus tres hijos, posteándola con sus millones de seguidores en Instagram y en X, antes conocido como Twitter, en el cual se puede ver como todos han crecido y por supuesto dan un pequeño vistazo de la unidad que existe en su familia de cinco, que este 2023 ha tenido más presencia mediática.

Esto pues por primera vez se pudo ver a los Kate y William con Louis, el Príncipe George y la Princesa Charlotte en Westminster Abbey, para el Shaping Us, que ellos describen como "una celebración de la fuerza laboral de los primeros años que tanto hacen para construir las bases de una sociedad más feliz y saludable", de la cual han compartido videos y fotos de los cinco cantando en la iglesia y conviviendo con todos los asistentes a este importante evento navideño de Londres.

Como esas imágenes estaban en perfecto estado, el hecho de que en la foto familiar no tuviera un dedo lo hizo más evidente, despertando las dudas, dado a que sus hermanos se ven perfectamente bien, al igual que Middleton y él, pero en el menor de los hijos de los futuros reyes era diferente, debido a que hasta señalaron que las piernas se veían deformes.

Cabe mencionar que hasta el momento el nieto de la difunta Reina Isabel II, no se han pronunciado, pero en sus redes sociales no han dejado de comentar: "Falta el dedo del Príncipe Louis, y también le han retocado la pierna de otra persona", "Ciertamente espero que los contribuyentes no hayan pagado por ello", Al Príncipe Luis le falta el dedo medio y sus piernas se ven extrañas, ¿Son reales los hijos del Príncipe William o son falsos? ¿Por qué Louis no tiene un dedo y mira la pierna de Louis? Ambas piernas no se parecen".

