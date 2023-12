'Chisme No Like' destroza a Galilea Montijo por "borracha"; integrante de 'VLA' la defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico programa de Chisme No Like se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en una reciente nota destrozaron por "borracha" y "fodonga" a la reconocida actriz de melodramas y querida presentadora de TV, Galilea Montijo, motivo por lo que uno de los reporteros de los espectáculos de Venga la Alegría no dudo en salir en defensa de la jalisciense hundiendo al show.

Hace un par de horas a través de su cuenta de Instagram el programa que es liderado por Elisa Beristain y Javier Ceriani, compartieron un video en el que humillan a Montijo de la peor manera, pues la denigraron por supuestamente "descuidarse" ante los escándalos que ha vivido, señalando que estos la han llevado a abusar del alcohol y alimentos, por lo que ahora estaría "muy pasada de peso".

Según lo dicho por la reportera de dicho programa, anteriormente perteneciente a las cadenas de TV Azteca, la presentadora de Netas Divinas luce: "Descuidada y despreocupada", señalando que: "Estas polémicas fotos de Galilea Montijo desataron dudas sobre qué estaría pasando con la conductora", dejando a más de uno completamente indignado por el contenido en el que no hacen más que menospreciarla.

Una de esas personas que no pudieron evitar salir a hundir al programa y criticar que hablaran de tal manera de Montijo fue el famoso reportero de los espectáculos del matutino del Ajusco, Gabriel Cuevas, quien mediante un comentario expresó de manera contundente: "Wey qué fea voz, qué fea nota, qué fea línea. Ojo @galileamontijo es más que beber, es más que un cuerpo… Lo peor una mujer hace la nota".

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida presentadora del programa Hoy hasta el momento no ha salido para pronunciarse con respecto a esta lamentable nota sobre su persona, aspecto físico y los escándalos que la han envuelto a lo largo de un par de años, pero se espera que muy pronto salga para hablar sobre la situación y revele si es que tomara represarías contra Chisme No Like, tal como lo hizo Andrea Legarreta.

Fuente: Tribuna del Yaqui