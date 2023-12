3 consejos económicos para transformar tu suéter en uno navideño en 5 minutos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es la recta final antes de las vacaciones de fin de año, una época propicia para los reencuentros en los que muchas personas deciden compartir un buen rato en familia, con amigos o simplemente con los seres queridos. Antes de comprometerte a hacer buenos propósitos para el año siguiente, esta semana festiva es una oportunidad para darte un capricho.



Y si la lista de actividades navideñas no tiene límites, siendo la regla pasar un buen rato con los seres queridos, existen ciertas costumbres que hoy en día son imprescindibles en muchos hogares. Adornos interiores, árbol, suéter navideño, etc. ¿Qué pasa con quien no pudo encontrar su suéter navideño tejido por su abuela o no tuvo tiempo de conseguir una copia de las numerosas colecciones navideñas?

Un jersey navideño en cinco minutos

Para no quedar excluido del tema de la velada en la comida navideña, afortunadamente existen tres consejos para confeccionar un jersey navideño en cinco minutos. A continuación te mostramos que esto es posible con un poco de voluntad y esfuerzo. ¿Cómo transformar un jersey clásico en un estupendo jersey navideño? En primer lugar deberás seleccionar un suéter bastante básico que puede ser blanco, gris, verde, rojo o incluso azul para poder personalizarlo.

Puedes coser un pequeño adorno navideño a tu suéter





El primer consejo es conseguir una guirnalda navideña y colgarla en el jersey con un punto normal utilizando una aguja y un poco de hilo de coser. Éxito garantizado. Segunda opción: coser pompones en tu blusa para hacer un magnífico suéter navideño. Todo lo que necesitas hacer es conseguir un cartón y un ovillo de lana. Después de cortar el cartón en forma redonda, perforarlo en el centro y pasar la lana a través de él hasta cubrir toda la superficie. Todo lo que tienes que hacer es repetir la operación el número de veces deseado y coser los pompones a tu jersey.

El tercer y último consejo consiste en decorar tu jersey con unas ramas de abeto. Sin embargo, ten cuidado de no lastimar a tus invitados con las agujas. Tantos consejos ideales para transformar un suéter común y corriente en un súper suéter navideño.

Fuente: Tribuna Sonora