3 consejos para que tus rizos duren toda la noche en la fiesta de Navidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Navidad y el Año Nuevo están llamando a la puerta y todos estamos ansiosos por celebrarlo en familia o con amigos. Una decoración acogedora, un menú solemne y una apariencia cuidada son algunos de los elementos esenciales de las fiestas. ¿Ya has elegido el vestido elegante que lucirás para la ocasión, pero es tu peinado el que te está causando problemas? ¿Tienes el cabello fino o rebelde que se niega a mantener la forma que le das? ¡Aquí te explicamos cómo mantener los rizos en el cabello difícil de domar!

Los rizos hermosos, elásticos y brillantes están muy de moda, pero lograr que duren puede ser un verdadero desafío, especialmente en cabello fino o rebelde. Afortunadamente, existen consejos y trucos para mantener los rizos en su lugar durante toda la noche y más allá, ya sea que se hagan con plancha, tenazas, cepillo o incluso sin calor.

No te laves el cabello justo antes de rizarlo

Uno de los mejores consejos que recibirás para conseguir que tus rizos se fijen es no hacerlos con el cabello perfectamente limpio. De hecho, el cabello lavado hace dos o tres días, cuando sea posible, es ideal para conseguir rizos duraderos. Si te preocupa que tu cabello luzca sucio entre lavados, utiliza un poco de champú seco en las raíces para absorber el exceso de grasa y matificarlas.

Los productos adecuados desde el lavado son esenciales

Si no puedes saltarte el lavado, al menos evita el acondicionador, que tiende a suavizar demasiado el cabello, volviéndolo resbaladizo y rebelde. Asimismo, aplicar espuma voluminizadora con protección térmica en largos y puntas para eliminar parte del exceso de humedad del cabello y así mejorar la fijación de las ondas. Este es uno de los raros casos en los que se permite el uso de un producto que contenga alcohol.

Invierte en herramientas de calefacción de calidad

Si estás convencida de que tus rizos se desharán en una o dos horas, no importa cuánto lo intentes, probablemente no estés dispuesto a invertir en un rizador de marca. Sin embargo, la verdad es que las herramientas de peinado de calidad son una de las mejores soluciones cuando te preguntas cómo mantener los rizos en su lugar sin dañar el cabello al mismo tiempo. Las placas calefactoras y los rulos recubiertos de cerámica o turmalina dañan menos que las de metal, y acortan el tiempo de exposición al calor, lo que también es beneficioso para la salud del cabello. Configura tus herramientas térmicas a un máximo de 175-180 grados C para rizar tu propio cabello y 120 grados C para extensiones.

Fuente: Tribuna