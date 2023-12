Drama en Televisa: Actriz acusa a Agustín Fernández de traición; en 'Hoy' la destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en los foros de Televisa se acaba de desatar tremendo drama, debido a que la reconocida actriz y cantante, Isabel Madow, sumamente molesta acaba de acusar de traición al guapo modelo y deportista de origen argentino, Agustín Fernández, por lo que en pleno programa en vivo de Hoy, varios presentadores salieron en defensa de esta y la destrozaron sin piedad, declarando que ella solo lo hundió.

El pasado 2 de octubre se estrenó la tan esperada quinta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde Agustín fue emparejado con Madow, los cuales desgraciadamente son conocidos por ser los peores bailarines de esta emisión, pues semana a semana resultaron ser los más bajos en calificaciones, y aún así, gracias a las votaciones del público se quedaron a un paso de estar en la gran final el próximo viernes 15 de diciembre.

Si actualmente están fuera de competencia es porque el exparticipante de Guerreros 2020, después de que fueran salvados de nuevo por el público el pasado viernes 8 de diciembre, decidió pasar al frente para decirle a Galilea Montijo que después de pensarlo había considerado que no era justo que lleguen a la gran final junto a Isabel, porque no estaban al nivel que el resto, así que antes de saber quiénes se iban, el galán español decidió salir, despidiéndose de todos entre lágrimas.

Y ahora, este martes 12 de diciembre, en la sección ¿De Qué Me Hablas?, Fernández se presentó en vivo para hablar de ese momento, reafirmando que considera que su decisión fue la correcta, pero no para su pareja de baile, debido a que pasaron un video en el que ella se dijo molesta por el hecho de que él en ningún momento se acercó para hablar con ella y eso lo tomó como que en realidad nunca fueron un equipo, sintiéndose dejada de lado y traicionada por este hecho.

Por su parte, el exparticipante de Venga la Alegría, agregó que tenían semanas que no estaban bien, y que él en realidad no lo planeó, sino que fue en el momento en que se dio cuenta que todos estaban en un nivel muy diferente y no le parecía correcto llegar a la gran final con un nivel tan bajo, por lo que los presentes, como Martha Figueroa, se 'comieron', declarando que ella era la que lo había dejado abajo, que nunca se puso verdaderamente la camiseta y no tuvo compromiso, destacando que él siempre fue un caballero y eso era de admirarse y aplaudirle.

Fuente: Tribuna del Yaqui