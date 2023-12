El fin de una era: Por fuertes motivos de salud, Ricardo Arjona anuncia su retiro

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Uno de los cantantes más populares del habla hispana es, sin duda, Ricardo Arjona. Amado por muchos y odiado por otros, se trata de uno de los cantautores con mayor trayectoria en América Latina, pues su carrera ha tenido una duración de más de 40 años. Sin embargo, el fin de una era ha llegado, pues el intérprete de Historia de Taxi anunció su retiro de la industria musical. La causa es un fuerte problema de salud.

Este 12 de diciembre del 2023 el mundo de la música 'amaneció' con una fuerte noticia, pues Ricardo Arjona dejará tanto los escenarios como la composición, producción y distribución de su música. La información la compartió el cantante de origen guatemalteco a través de sus redes sociales oficiales. En su texto, Édgar Ricardo Arjona Morales (su nombre completo) agradeció a sus seguidores y a todo su equipo el apoyo que le dieron desde que inició en el mundo de la música.

Gracias por hace tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida […], a mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna", se lee en el texto de Ricardo Arjona.

En este mismo mensaje, el cantante originario de Guatemala explicó que la razón por la que tomó la decisión de retirarse de los escenarios luego de su gira BLANCO Y NEGRO, es por un problema en la columna, ya que tiene seis infiltraciones en ella. Confesó que retrasó una delicada cirugía, y que ahora se la realizarán, por lo que tendrá que tomarse un tiempo para recuperarse por completo. Con esto, no especifica si su salida es definitiva.

Ricardo Arjona se anuncia su retiro de los escenarios. Foto: Facebook

"Tendré que desparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública que, por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…), me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", señala el músico.

A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida", concluyó.

La publicación en Instagram, la cual lleva ya un día en la red social, ya reunió miles de reacciones y comentarios de sus fanáticos y excolegas, quienes agradecen a Ricardo la dedicación y pasión que tuvo durante sus más de 40 años de trayectoria. Asimismo, le mandan buenos deseos para que se recupere lo más pronto posible.

Fuente: Tribuna