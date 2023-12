Estas son las interpretaciones más virales y poco agraciadas de 'La Guadalupana'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fe siempre ha sido muy importante y en la religión católica el 12 de diciembre es un día muy especial, pues celebran la aparición de la Virgen de Guadalupe y cada año millones de peregrinos asisten a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, para agradecer por los milagros que han recibido, realizar mandas o hacer peticiones.

Algunos famosos se unen a la celebración y se ofrecen a cantarle Las Mañanitas a la 'Morenita del Tepeyac', pero no todos han logrado hacer una buena presentación, lo cual los ha llevado a viralizarse y terminar en memes con los que les hacen mofa cada año por su garrafal error, así que aquí te recordamos algunas de las peores interpretaciones.

Sin duda, la reina que nadie ha logrado desbancar desde 2016 es la actriz Itatí Cantoral, pues ofreció una extraña versión de La Guadalupana con una entonación poco agraciada, lo cual derivó en un momento cómico que quedó inmortalizado en la televisión y en todas las redes, además de que en su momento la acusaron de haber cantado bajo los influjos del alcohol.

Itatí confesó que fue de último momento la invitación para cantar, así que no habría tenido el tiempo de ensayar y después de grabar reconoce que se percató que le salió muy mal, por lo que pidió que volvieran a hacerlo a los organizadores, quienes le habrían asegurado que no saldría al aire su participación pero no fue así.

Juan Gabriel

El llamado 'Divo de Juárez' causó gran controversia en 1999 con su participación en la celebración de la Virgen, donde interpretó La Mujer Que Yo Amo y vocalmente todo marchó en orden, pero para algunos no fue bien visto que en la Basílica comenzara a contonear las caderas y hacer algunos de sus característicos movimientos, lo cual fue calificado por algunos como incorrecto.

Andrea Legarreta

La conductora del programa Hoy no participó en el evento, pero en 2019 presentaron la noticia en el matutino y decidió darle introducción a la nota cantando el coro de La Guadalupana con una forma poco agraciada, por lo que muchos se sintieron tranquilos de que no la hayan invitado, pues fue muy desastrosa su entonación.

Alexander Acha

El hijo de Emmanuel, Alexander Acha se presentó en 2020 y se volvió tendencia, pues su canto tenía un ritmo mucho más movido a lo que usualmente se presenta en dicha celebración, así que usuarios de redes y medios de comunicación se burlaron de su recordado rap a la Virgen de Guadalupe.

Chiquis Rivera

La hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis conmovió a los fieles desde Chicago, Estado Unidos en 2014, pues le cantó por primera vez a la Virgen de Guadalupe Las Mañanitas y Amor Eterno, regalando un emotivo momento en el que entre lágrimas recordó a la fallecida 'Diva de la Banda', por lo que el momento sigue siendo recordado.

Fuente: Tribuna