'Exatlón México': ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy martes 12 de diciembre?

Ciudad de México.- El sexto ciclo de competencia en Exatlón México ha estado lleno de emociones, pues los azules todavía resienten la partida de Jawy Méndez, mientras que los rojos se encuentran recargados de energía por la llegada de Heber Gallegos, quien decidió regresar por su revancha, convirtiéndose en un duro rival a vencer por toda la historia que ha marcado dentro del show.

Este martes 12 de diciembre, Famosos y Contendientes tendrán una cita con la fortuna, pues Antonio Rosique los hará enfrentarse en un nuevo Duelo de Eliminación, por lo que entregarán todo en la pista con tal de seguir acumulando victorias que los acerquen a sueño de llegar hasta la gran final, donde se disputará un premio de 1 millón de pesos para el ganador de cada rama.

Cabe mencionar que a pesar de que este no es uno de los juegos más importantes, sí es un buen incentivo que asegura que no regresen a casa con las manos vacía, pues cada semana se ofertan diferentes premios que van desde aparatos electrónicos, experiencias o artículos no tan valiosos que los hará cuestionarse si valió la pena tanto esfuerzo, pues regresaron las cajas malditas.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas?

De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, en esta ocasión ambas alineaciones se enfrentarán en el renovado circuito del submarino, donde deberán superar tramos de nado y complicados obstáculos, por lo que veremos varias caídas entre algunos atletas, quienes deberán mostrar su precisión en la zona de tiro para derribar tótems con estafetas.

Debido a que las grabaciones del programa van adelantadas, las filtraciones se encuentran a tope acerca de lo que va a suceder esta noche y aquí te revelamos el presunto resultado gracias a los spoilers de JL Reality, quien ha llevado el seguimiento de esta séptima temporada que promete ser una de las más exitosas.

Según las anotaciones de la fuente antes citada, los ganadores del Duelo de los Enigmas serán nada más y nada menos que los Famosos, quienes seguirán con su racha de buena suerte, por lo que a los azules les urge reconfigurarse, o, sufrirán derrota tras derrota. Te invitamos a comprobar el resultado siguiendo la transmisión de Exatlón México a las 08:30 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno.

