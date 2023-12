Hilary Duff anuncia emocionada que está esperando su cuarto hijo

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La estrella de Hollywood, Hilary Duff, ha compartido la emocionante noticia de que está esperando su cuarto hijo, revelando la sorpresa a través de una encantadora tarjeta de Navidad junto a su esposo Matthew Koma y sus tres hijos anteriores.

La actriz de 36 años utilizó una imagen juguetona en la que muestra su barriga en pijama con el título, 'Demasiado para Silent Nights', en la tarjeta navideña. Hilary posó con su esposo Matthew Koma y sus hijos, Mae de cinco años, Banks de dos y Luca de once años, fruto de su matrimonio anterior con Mike Comrie.

La estrella de Lizzie McGuire acompañó la publicación con las palabras: "¡Sorpresa, sorpresa! Abróchate el cinturón, vamos a añadir uno más a este grupo de locos", acompañadas de fotos de sus hijos. La noticia fue recibida con felicitaciones de amigos famosos, incluidas Ireland Baldwin y Elle Fanning.

Hilary mostró su estómago la semana pasada

Matthew Koma también compartió su entusiasmo con una foto en la que etiquetó humorísticamente el lugar como "clínica de vasectomía". La pareja se casó en 2019 después de iniciar su relación en 2016.

Antes de hacer pública la noticia de su embarazo, Hilary había mantenido su barriga en secreto, luciendo suéteres holgados. La noticia del nuevo embarazo llega después de la cancelación del programa How I Met Your Father, el spin-off de Hulu basado en la exitosa comedia How I Met Your Mother, en la que Hilary tuvo un papel protagónico.

Foto en donde Hilary confirma su embarazo

En una entrevista reciente con Women's Health, Hilary Duff habló sobre su relación con su cuerpo como madre de tres hijos y compartió su orgullo por las transformaciones que ha experimentado. "Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya producido tres hijos", afirmó.

La estrella también destacó la importancia de cuidar tanto el bienestar emocional como el físico y elogió los beneficios de la terapia. "Quiero trabajar en el interior. Esa es la parte más importante del sistema", enfatizó Hilary, subrayando la necesidad de prestar atención al aspecto emocional de la salud.

A pesar de los desafíos en su carrera, Hilary Duff irradia felicidad ante la llegada de su cuarto hijo, celebrando la fortaleza de su familia y compartiendo con sus seguidores este emocionante capítulo en su vida.

Fuente: Tribuna