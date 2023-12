Kate del Castillo revive el infierno que vivió con Luis García y deja en shock a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo Kate del Castillo apareció en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde se sinceró sobre su vida sentimental y recordó sus fallidos matrimonios con Luis García y Aarón Díaz. Al hablar del comentarista deportivo de TV Azteca, la exprotagonista de novelas no pudo evitar recordar el infierno que pasó a su lado, pues hay que recordar que acusó a su primer marido de violencia doméstica.

La estrella de La Reina del Sur relató que desde el primer momento que dio el "sí, acepto" a Luis, comenzó el martirio y señaló que él era un hombre fuerte. "Me casé súper ilusionada la primera vez, en la luna de miel yo lloraba y dices: 'qué bruta por seguir los protocolos' y qué bueno que nunca tuve hijos, él quería tener hijos luego, luego y yo los hubiera tenido si hubiera tenido un buen matrimonio, por seguir el rollo de la vida, te casas, luego tienes hijos".

Sin embargo, aseguró sentirse agradecida de lo que vivió con el exfutbolista: "En mi primer matrimonio aprendí tantas cosas, primero que no tengo que darle gusto a nadie más que a mí en la vida y le estaba dando mucho gusto a mis padres como a él y si me hubieras conocido en esa época era otra persona, era completamente diferente que cuando estaba con él que cuando estaba sola, tratando de ser perfecta, la mejor esposa".

Por otro lado, al recordar su matrimonio con Aarón Díaz, ocurrido en el 2009 y que fue de los más mediáticos en la farándula debido a la diferencia de edad, la hija de don Eric del Castillo confesó que aceptó la boda por las presiones familiares y de su pareja: "Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo", explicó.

De la misma manera, la protagonista de La Mentira y Muchahitas reconoció que la paternidad fue un punto en el que tampoco coincidieron: "Él quería tener hijos luego luego, y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: '¿qué parte no entendiste cuando andábamos?'". No obstante, Kate resaltó que Díaz ha demostrado con el paso de los años, que uno de sus sueños era tener una familia.

Él es un gran padre y yo no le voy a quitar eso a nadie, por eso estoy de frente y quiero esto", manifestó.

