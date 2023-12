Mama June obtiene custodia de una nieta tras muerte de su hija Anna 'Chickadee' Cardwell

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La estrella de telerrealidad Mama June Shannon, de 44 años, ha obtenido la custodia de Kaitlyn, la hija de 11 años de su difunta hija Anna 'Chickadee' Cardwell, quien falleció a los 29 años después de una batalla contra el cáncer suprarrenal en etapa 4. Shannon también planea convertirse en la tutora legal de Kaitlyn, según informes de TMZ.

Anna Cardwell, conocida por su participación en el reality show Here Comes Honey Boo Boo, dejó a dos hijas, Kaitlyn y Kylee de ocho años. Se informa que Kylee vive ahora con su padre biológico, Michael, como parte de un plan preexistente en caso de un evento trágico.

Fuentes cercanas revelaron que Mama June Shannon tiene un vínculo estrecho con Kaitlyn, siendo la primera nieta de la estrella de reality, y todos los miembros de la familia están de acuerdo en que es el mejor lugar para la niña tras la pérdida de su madre.

La noticia surge en medio de la revelación de que Anna Cardwell será cremada, y sus cenizas se dividirán entre los miembros de la familia después de un funeral con ataúd abierto. El servicio conmemorativo está programado para esta semana, y se planea crear "joyas o cristales especiales" con las cenizas de Cardwell.

La familia también está considerando hacerse tatuajes con las huellas dactilares de Anna, quien había solicitado un funeral con ataúd abierto, permitiendo a sus seguidores despedirse y mostrar su apoyo. Su lucha contra el cáncer fue compartida públicamente a través de sus redes sociales y el programa de telerrealidad Mama June: From Not to Hot.

Anna Cardwell fue diagnosticada con cáncer suprarrenal en etapa 4 en enero y había estado sometiéndose a quimioterapia e inmunoterapia en un esfuerzo por combatir la enfermedad. La noticia de su diagnóstico terminal fue compartida por Mama June en sus redes sociales durante el verano pasado.

La hija de Mama June, Lauryn 'Pumpkin' Efird, y su hermana pequeña, Alana 'Honey Boo Boo' Thompson, también expresaron su dolor y tristeza en redes sociales. Honey Boo Boo compartió una foto familiar en Instagram, recordando a su hermana y destacando su valentía en la lucha contra el cáncer.

El carcinoma suprarrenal es un cáncer raro que afecta las glándulas suprarrenales ubicadas cerca de los riñones. El cáncer de Anna Cardwell se había extendido al hígado, los riñones y los pulmones. La familia enfrenta ahora la difícil tarea de despedirse de Anna y asegurar que su legado perdure.

Este triste acontecimiento ha conmovido a los seguidores de la familia y del programa de telerrealidad, quienes han expresado sus condolencias y apoyo a través de las redes sociales. La noticia destaca la importancia de la unidad familiar y la solidaridad en momentos difíciles.

Fuente: Tribuna