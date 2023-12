Maryfer Centeno analiza a Chiquis y exhibe que sí sería amante del esposo de Jenni Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muy famosa grafóloga y reconocida presentadora de TV, Maryfer Centeno, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que acaba de analizar a Chiquis Rivera, en una entrevista en la que la famosa cantante habló sobre la supuesta traición a su madre, la difunta cantante de banda, Jenni Rivera, a lo que exhibió que sí sería la amante del último esposo que tuvo su progenitora.

Como se sabe, la creadora de temas tan icónicos como Inolvidable o La Gran Señora, en el año del 2010 contrajo matrimonio con el reconocido exbesbolista, Esteban Loaiza, con el cual solamente duró dos años casada dado a que comenzaron a surgir los rumores de que este le era infiel con su propia hija, Chiquis, por lo que incluso llegó a desheredar a la joven y falleció en diciembre del 2013 estando peleada con su primogénita.

Ante este hecho, la intérprete de temas como Abeja Reina, en más de una ocasión ha negado por completo que sea verdad que la haya traicionado con su padrastro, destacando: "A mí me sacó (de la herencia) por un problemas que no eran ciertos, que ya lo explicamos muchas veces y Dios sabe que no es cierto, pero mi mamá me hizo un gran favor de sacarme", dejando en claro que a ella solo le interesa honrar la memoria de su madre.

Chiquis y Jenni Rivera. Internet

La presentadora del programa Hoy, analizó la entrevista que tuvo Chiquis con Gustavo Adolfo Infante en el programa de El Minuto Qué Cambió Mi Destino, donde dijo que ella jamás se metería con su padrastro, destacando que ella sabía cuanto es que Esteban amaba a su madre y eso le preocupaba, que su relación se arruinara por ese rumor, a lo que Maryfer dejó en claro que había una gran discordancia entre lo que decía y que hacía.

El motivo era que cuando le preguntó directamente si era amante de Estaban, ella tardó más en responder que en las otras preguntas, además de que cuando dijo jamás, asintió con la cabeza, que para ella es como una señal de que el cuerpo la delató confirmando dicha información, agregando que no podía decir con certeza que sí fue su amante, pero que no confiaba en ella cuando negaba la acusaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui