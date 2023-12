"Me duele demasiado": Residente detiene el lanzamiento de su música por ataques a Palestina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- René Pérez Joglar, mejor conocido en el medio artístico como Residente decidió alzar la voz para mostrarse en contra del conflicto que desde hace varios meses tienen israelís y palestinos, situación que ha provocado la muerte de miles de personas inocentes, así que tomó una decisión respecto a si próximo lanzamiento.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso cantante publicó un extenso video en el que de manera detallada, compartió que piensa detener el estreno de su nueva producción discográfica como un acto de solidaridad, pues le resulta devastador lo que se vive en esa parte del mundo y cada que ve noticias en las que aparecen niños asesinados por la guerra, recuerda a su hijo y lo pone mal.

Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco porque se me hace imposible hacerlo ante todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente", platicó.

De igual manera, el intérprete de La Vuelta al Mundo se dijo decepcionado de todos los invitados a los Premios Grammy ya que en ningún momento alguien levantó la voz para denunciar o tocar el tema del conflicto y asesinatos, por lo que cree fielmente en que si todos se unen podría haber un alto a los ataques, pero la mayoría están más preocupados en asuntos banales.

¿Por qué no te detienes un momento y buscas información y denuncias el genocidio que comete Israel con el apoyo de Estados Unidos? Esto lo hago desde la decepción como artista porque me entristeció que durante los Grammy nadie dijo nada sobre esto".

En este sentido, René compartió que se dio a la tarea de investigar y entender todo lo que pasa, razón por la que ahora se siente arrepentido haber escrito un verso en el tema Atrévete-Te-Te, el cual volvió un éxito junto a Calle 13: "Cuando yo escribí 'Atrévete' no tenía ni idea de lo que sucedía en Medio Oriente. Me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos 'que va a explotar como palestino'. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito", confesó.

Para cerrar, Residente invitó a sus colegas del género urbano a que se unan y utilicen sus redes para informar acerca de este conflicto bélico: "Así como publicaron la lista de los mejores raperos, de la misma forma pueden salir a llorar por lo que pasa en Gaza. No deben tener miedo al ser cancelados porque están del lado correcto de la historia".

Fuente: Tribuna