Nataly Gutiérrez rompe el silencio acerca de su presunta infidelidad con Josué Menéndez

Ciudad de México.- Nataly Gutiérrez formó parte de la séptima temporada de Exatlón México como parte del equipo Rojo, pero tuvo que renunciar a su revancha debido a que enfrenta complicados problemas legales con el padre de su hija, con quien se disputa la custodia de la menor y mucho se ha especulado al respecto.

La basquetbolista ya regresó de República Dominicana y aprovechó para agradecer a través de un live a sus fanáticos por todo el apoyo que le han brindado, además de que bordó algunos temas importantes como su separación, misma que espera se dé en los mejores términos por el bienestar de la pequeña Ámbar, quien al final se encuentra en medio de los problemas.

Nat reveló que antes de viajar a la competencia trató de llegar a un arreglo con Gabriel Zamorano, pero él no habría querido acceder y de alguna manera la habría amenazado al decirle que mientras estuviera grabando se llevaría a la niña con él, pero que no estaba seguro de si se la iba a regresar o no, razón por la que se preocupó y su familia todo el tiempo estuvo en alerta.

Nunca he tenido la negación de que la niña conviva con su papá, al contrario quiero que conviva con él y su familia, quiero una relación sana, pero él está en una posición en la que no ha querido ceder en muchas cosas y antes de irme a la temporada quise arreglar las cosas, incluso un convenio de custodia compartida y no quiso firmar", comentó.

Nataly Gutiérrez espera llegar a un acuerdo con Gabriel Zamorano | Imagen especial

Por lo anterior, la chica de Famosos indicó que ya está tomando las medidas pertinentes para que todo quede en orden y no tengan problemas para que ambos convivan con la pequeña, quien al final necesita de los dos, así que espera pronto puedan terminar de solucionarlo, mientras tanto ella se encuentra al cuidado de la menor.

¿Nataly Gutiérrez infiel?

Trascendió que la relación de Nataly habría terminado por una infidelidad de su parte, la cual habría sucedido dentro de la anterior temporada de Exatlón México en la que participó, misma en la que se habría involucrado sentimentalmente con Josué Menéndez, por lo que la basquetbolista salió a aclarar el rumor.

Él es un gran amigo para mí y de vez en cuando viene a visitarme a Guadalajara y nos estamos conociendo acá afuera. Es un gran ser humano, lo quiero mucho y para todos los que andan diciendo, sólo nos estamos conociendo", compartió sin ahondar en más detalles.

Finalmente, Nataly Gutiérrez indicó que le gustaría regresar a la competencia, dado que se sentía en un muy buen momento como para ganar; sin embargo, ahora su prioridad es su hija y hasta que no arregle todo el asunto de su custodia no puede hacer nada, pero espera que la vuelvan a invitar al show.

Fuente: Tribuna